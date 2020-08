In Wiesbaden-Biebrich ist am Samstag ein Hybrid-Auto ausgebrannt. Wie die Feuerwehr am Montag berichtet, hatte sich das Auto offenbar beim Ladevorgang entzündet. Das gesamte Fahrzeug musste provisorisch in ein Wasserbad getaucht werden, um einen erneuten Brand auszuschließen. Laut Autobesitzer war das Fahrzeug erst am Vortag zugelassen worden. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Ein Hybrid-Fahrzeug besteht aus einem elektrischen Speicher und bezieht auch Kraftstoff.