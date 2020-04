Mund-Nasen-Schutz in den Pausen und Eingangskontrollen an den Toiletten - der Schulalltag in Rheinland-Pfalz wird sich deutlich verändern. Das geht aus dem neuen Hygieneplan für die Schulen hervor.

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Zumindest in den Pausen muss durch einen Lehrer eine Eingangskontrolle durchgeführt werden, damit sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig dort aufhalten . Landeselternvertretung kritisiert Planung Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher, sieht die Maßnahmen kritisch. Schon vor der Pandemie gingen seine Kinder nicht auf die Schultoiletten, weil diese zu dreckig seien. Außerdem bekomme er schon jetzt viele Rückmeldungen, dass es keine Seife an den Schulen gebe oder nur wenig Desinfektionsmittel bereitgestellt werde. In vielen Schulen gebe es auch kein warmes Wasser an den Waschbecken. Dazu komme, dass nur wenige Schulen kontaktlose Seifenspender hätten und auch an Papierhandtüchern mangele es oft. Das liege aber auch an den Schülern selbst, die damit nicht sorgsam umgehen und die Toiletten verstopfen würden. Für ihn müssten die Sanitäranlagen zwei- bis dreimal am Tag gereinigt werden, damit die Hygienemaßnahmen eingehalten werden könnten. Auch die Einlasskontrolle in den Pausen sieht er kritisch. Das sei praxisfremd, die Schüler müssten die ganzen Pause anstehen und hätten kaum mehr Zeit zu spielen und essen. Der vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium erstellte Hygieneplan soll landeseinheitliche Mindeststandards für den Infektionsschutz gewährleisten. Schüler sollen demnach beim Transport zur Schule und in den Pausen Alltagsmasken tragen, im Unterricht seien sie nicht nötig. Klassen werden geteilt und versetzt unterrichtet Auch in den Klassen sollen sich möglichst wenige Kinder gleichzeitig aufhalten. Deshalb werden die Klassenverbände geteilt und sollen jeweils wechselnd eine Woche nach dem gewohnten Stundenplan unterrichtet werden. Für Lehrkräfte und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit jemanden zusammenleben, der dazu zählt, soll der Präsenzunterricht freiwillig sein. Sportunterricht findet außer als Abiturfach vorerst nicht statt. Außerdem gibt es Vorschriften zur täglichen Reinigung. Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz