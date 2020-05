Vor Corona war auf dem Gelände der Kita der Ev. Luthergemeinde in Mainz mehr los: Von 76 Kindern spielen jetzt allerdings nur 20 von ihnen am Tag, aufgeteilt in zwei Gruppen. Schon bald soll eine dritte Gruppe eröffnet werden. Die Landesregierung will das Betreuungsangebot ausweiten. Für die Kita schwer machbar. mehr...