Nicht nur kleine Geschäfte bereiten sich darauf vor, ab Montag wieder zu öffnen - auch in großen Betrieben soll die Produktion hochgefahren werden. Dafür müssen strenge Vorschriften eingehalten werden.

Während in vielen Einrichtungen die Belegschaft im Homeoffice ist oder Plexiglas-Schutzscheiben für die Mitarbeiter installiert wurden, sind die Herausforderungen in Fabriken ganz andere. Dort, wo normalerweise viele Menschen in verschiedenen Schichten auf engem Raum zusammenarbeiten, muss nun auch Sicherheitsabstand gewahrt werden. Einige Unternehmen haben die Produktion vorerst heruntergefahren, andere sind schon geübt im distanzierten Umgang. Drei große Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben dem SWR erklärt, wie sie mit der Pandemie umgehen.

Opel in Kaiserslautern

Mitte März wurden alle Werke von Opel heruntergefahren, auch das in Kaiserslautern. Seitdem arbeiten die Verantwortlichen an einem Plan, wie die Gesundheit der Mitarbeiter geschützt und die Arbeit gleichzeitig fortgesetzt werden kann. Zum Schutz der Mitarbeiter hätten sie "ein strenges Gesundheitsprotokoll definiert und in den vergangenen Tagen umgesetzt". In dem Protokoll seien mehr als 100 Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter definiert worden, sagte ein Sprecher des Unternehmenes.

Darunter falle unter anderem, dass alle Mitarbeitenden auf dem ganzen Gelände Schutzmasken tragen müssten. Sie sollten außerdem jeden Tag Fieber messen. Wenn sie in den vergangenen 14 Tagen Symptome hatten sollen sie sofort einen Arzt verständigen und nicht arbeiten gehen. In der Fertigungshalle seien Systeme angepasst worden, sodass nun der Sicherheitsabstand eingehalten werden könne. Alle direkten Begegnungen, wie Meetings seien in den digitalen Raum verlegt worden.

Die Reinigungsintervalle seien deutlich verkürzt worden. "Die Geräte, die von mehreren Mitarbeitern genutzt werden, werden im laufenden Betrieb regelmäßig sowie natürlich nach dem jeweiligen Schichtende gereinigt", sagte ein Sprecher. Außerdem gebe es Regeln, wann Meetingräume zu lüften seien und alle Türen, die keine Brandschutztüren seien, blieben geöffnet, damit die Klinken nicht angefasst werden müssten.

Thyssenkrupp in Andernach

Während bei Opel die Produktion zunächst eingestellt wurde, wurden die Maßnahmen bei Thyssenkrupp in Andernach im Kreis Meyen-Koblenz während des Betriebes umgestellt. Dort wird unter anderem Stahl für Konservendosen hergestellt. Die Auftragslage sei so gut, dass es keine Kurzarbeit geben müsse, sagt Carmen Tschage, Pressesprecherin bei Thyssenkrupp.

In der Produktion müssten die Mitarbeiter mindestens zwei Meter Abstand zueinander halten. Das sei aufgrund der Gegebenheit der Anlage jedoch kein Problem. Bei Tätigkeiten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann - beispielsweise der Reparatur von Maschinen - müssen die Mitarbeiter Mundschutze tragen. Des weiteren seien überall Desinfektionsmittel bereitgestellt worden und die Reinigungsintervalle ebenfalls angepasst.

Die Mitarbeiter kämen zur einen Seite der Halle rein und zur anderen raus, sodass es auch da nicht zu ungeplantem Kontakt komme. Außerdem seien die Schichten entzerrt worden, damit es in den Gemeinschaftsräumen und auf dem Arbeitsweg nicht zu Ansammlungen komme.

Bisher hätten sie vier nachgewiesene Fälle von Corona im Betrieb gehabt. Das sei jedoch kein Problem, da die Mitarbeiter sich im Urlaub angesteckt hätten und nicht mehr zum Arbeitsplatz zurückgekehrt seien. Im Falle einer Infektion vor Ort müssten aufgrund der Maßnahmen höchstens zwei bis drei weitere Kollegen in Quarantäne, so Tschage. "Die Produktion wäre nicht gefährdet."

Daimler in Wörth

Bei Daimler gibt es einen weltweiten Maßnahmenplan, der auch in Wörth greift. Dort wurden das Werk ebenfalls heruntergefahren und Kurzarbeit eingeführt. Die Verantwortlichen arbeiten aber auch in diesem Fall daran, die Produktion wieder aufnehmen zu können. Um dies zu tun, wurde die Gesamtbetriebsvereinbarung um Schutzmaßnahmen ergänzt. Diese ähneln denen bei Opel und Thyssenkrupp.

Dauer 0:44 min Daimler verlängert Kurzarbeit Daimler verlängert Kurzarbeit

Dazu komme noch, dass eine Maximalbelegung von gemeinschaftlich genutzten Räumen, wie Umkleiden und der Kantine festgelegt wurden, so Heiko Pappenberger, Pressesprecher von Daimler. Insgesamt soll auf persönliche Begegnung verzichtet werden: Schichtübergaben, Gruppengespräche und Workshops würden weitgehend über Videotelefonie oder Schichtbücher organisiert werden, sagte Pappenberger. Wenn sich ein Kontakt nicht vermeiden lasse, "wird eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und weitere Maßnahmen definiert", so Pappenberger.