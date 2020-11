Während das Bildungsministerium weiter auf Präsenzunterricht setzt, protestieren Schüler gegen die aktuellen Corona-Vorgaben. Mehr Abstand und endlich Hybridunterricht fordert auch die Landesschülervertretung. Doch sind die Schulen wirklich auf Homeschooling vorbereitet?

Hohe Infektionszahlen, radikale Maßnahmen in allen Branchen, nur die Schulen blieben offen, und das in voller Stärke, heißt es in einem Brandbrief der Landesschülervertretung (LSV) in Rheinland-Pfalz. Immer öfter drehten sich Pausenhofgespräche darum, dass niemand nachvollziehen könne, warum angesichts so hoher Zahlen und strenger Kontaktbeschränkungen der Schulbetrieb weiter ginge.

"Schule, eine tägliche Großveranstaltung", so beschreibt die LSV den aktuellen Regelbetrieb. Vorstandsmitglied Miriam Weber fordert, auf den erprobten hybriden Schulbetrieb zurückzugreifen. Doch wie erprobt ist der sogenannte Hybridunterricht und wie vorbereitet sind die Schulen?

Was ist eigentlich Hybridunterricht? Der Unterricht findet bei Hybridunterricht zum einen in Präsenzform als Frontalunterricht statt und zum anderen zusätzlich als Live-Übertragung per Webcam, auf welche Schüler von Zuhause aus zugreifen können.

Digitalisierung immer noch ein großes Problem

Gerhard Bold, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz, macht deutlich, dass selbst acht Monate nach Beginn der Pandemie Schulen wenig von den Bemühungen der Politik spüren, die Digitalisierung voranzutreiben.

"Die versprochenen Endgeräte für Lehrkräfte wurden bisher nur an einen kleinen Teil ausgegeben. Bei den Schülern haben wir keinen Überblick, ob jeder von Zuhause aus an einem hybriden Unterricht teilnehmen könnte."

Es fehle an allen Ecken und Enden: Angefangen mit dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte, WLAN in Klassenräumen, einem flächendeckenden Breitbandausbau und vor allem fehle es an der Bereitschaft der Administration, die Schulen überhaupt in Szenario 2 (hybrider Unterricht) zu schicken, sagt Bold im SWR-Interview.

Ohne WLAN kein Hybridunterricht

"Egal ob es letztlich zu einem Hybridunterricht oder Wechselunterricht von kleinen Lerngruppen kommt: Die Digitalisierung hinkt hinterher und der Regierung fehlt der Mut, sich auch bei den Schulen zu einer Lösung unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes für alle Beteiligten durchzuringen."

Auch Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz, macht auf das Problem aufmerksam. "Kollegen haben Kameras installiert, sind bereit ihren Unterricht zu streamen, doch sie scheitern, weil das WLAN nicht ausgebaut ist." Eins sei klar: Digitale Endgeräte nützten nichts ohne einen starken Netzanschluss.

Schulen warten auf Breitband und Co.

Es sei schon längst an der Zeit, dass Kommunen dafür sorgten, dass Schulen an das Breitband angeschlossen werden - gerade im ländlichen Bereich, sagt Hammer im SWR-Interview. Es hätte schon längst passieren müssen, mahnt der GEW-Vorsitzende an.

Erst diese Woche gab die Stadt Frankenthal bekannt, dass 19 Frankenthaler Schulen mit flächendeckendem WLAN ausgestattet werden sollen. Ziel könnte "schon" das kommende Jahr sein. Nur leider spricht man hier vom Sommer 2021. Viel zu spät, finden die Verbände und Gewerkschaften.

Gewerkschaften: Schulen sollen Unterricht selbst gestalten

Deswegen fordert die VBE, dass Schulen flexibel und eigenständig entscheiden dürfen, wie sie den Unterricht in den Wintermonaten gestalten. Einige Schulen seien digital gut ausgestattet und könnten einen hybriden Unterricht realisieren, andere wünschten sich den Schichtbetrieb in kleinen Lerngruppen, erklärt Bold. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wüssten am besten, was sie leisten können, also sollten sie auch entscheiden dürfen.

Auch Hammer macht klar, "Schulen brauchen ihre Freiräume. Konzepte müssen vor Ort entstehen und Elternvertretungen mit einbezogen werden". Außerdem sei es wichtig, dass die zur Zeit überforderten Schulleitungen entlastet werden. Gerade sie seien wichtig bei der individuellen Erstellung der Szenarien.

Der GEW-Vorsitzende macht aber auch deutlich, dass Schulen sich weiterhin einen Präsenzunterricht wünschten. Zusätzliche Räume, neue Container, weniger Unterricht und vor allem mehr Personal wären eine große Entlastung.

Er sieht es aber wie Bold: "Der Gesundheitsschutz muss an erster Stelle stehen" und das dürfe nicht an der Digitalisierung scheitern.