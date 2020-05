Homeoffice, Kurzarbeit - Zeit für einen kleinen Hund? Viele Menschen nutzen offenbar die Corona-Krise, um sich einen Welpen anzuschaffen. Bei Tierschützern und Hundezüchtern in Rheinland-Pfalz löst dieser Trend gemischte Gefühle aus.

"Das hatten wir noch nie, was im Augenblick abgeht", sagt Herbert Klemann, rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender beim Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Die Nachfrage nach Hundewelpen sei extrem, die Züchter derzeit praktisch leergekauft.

Einige von ihnen berichten sogar von Wartelisten im dreistelligen Bereich für einzelne Würfe, so Udo Kopernik aus dem VDH-Bundesvorstand. Insbesondere Labradore und Golden Retriever stünden demnach hoch im Kurs. Aber auch bei Rassen, die sonst nicht so stark nachgefragt sind, seien viele Welpen schon vermittelt, bevor sie überhaupt auf der Welt seien.

Nachfrage nach kleinen, jungen und unkomplizierten Hunden

Auch der Deutsche Tierschutzbund Rheinland-Pfalz hat für die Tierheime in seinem Landesverband festgestellt, dass die Nachfrage nach möglichst kleinen, jungen und unkomplizierten Hunden steigt. Der Vorsitzende Andreas Lindig will dies jedoch nicht nur an der Corona-Krise festmachen. "Wir haben zwar den Trend, aber das ist durchgehend so."

Dabei kann der Tierschützer durchaus verstehen, warum gerade jetzt das Interesse an einem Haustier so groß ist: "In diesen Zeiten kann es sehr positiv sein, wenn man einen tierischen Partner hat, mit dem man Gefühle teilen kann und der einen aufbaut."

Drohen nach Corona volle Tierheime?

Der Kauf oder die Annahme eines Haustieres sollte jedoch nicht als Geschenk oder spontan erfolgen, sagt Lindig. "Das ist eine Anschaffung, die einem über viele Jahre begleitet." So sollte man sich vorab über die eigene Lebensphilosophie sowie die Lebensumstände Gedanken machen und prüfen, ob diese mit der Haltung eines Tieres vereinbar sind - auch wenn aktuell vielleicht Corona-bedingt eine freiere Zeiteinteilung möglich ist. "Die Lebenserwartung der Tiere ist länger als die Pandemie", gibt er zu bedenken.

VDH-Mann Klemann befürchtet daher, dass nach deren Ende volle Tierheime und Rücklauf bei den Züchtern drohen. Beispielsweise wenn wieder längere Urlaube möglich sind und die Frage aufkommt: Wohin mit dem Hund? "Jetzt haben die Leute Zeit, man geht mit dem Tier spazieren und beschäftigt sich. Aber das kann sich alles wieder umkehren“, so Klemann.

Warnung vor Onlinehandel mit Hunden Davon, einen Hund aufgrund der aktuell möglichen Wartezeiten online zu kaufen, rät Andreas Lindig vom Deutschen Tierschutzbund Rheinland-Pfalz ab: "Hände weg von Welpenhandel im Netz." Stattdessen sollten Interessenten zu einem seriösen Züchter oder Verein gehen. Diese sind beispielsweise daran zu erkennen, dass sie auch nach dem Kauf noch für Rat und Hilfe zur Verfügung stehen wollen - schon weil sie ein Interesse an der guten Unterbringung und Entwicklung der Tiere hätten. Ein Rassehund vom Züchter sei mittlerweile zwar kaum noch unter 1.000 Euro zu bekommen, so Herbert Klemann, rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender beim Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Vermeintliche Schnäppchen wie kranke Hunde aus dem Ausland könnten sich durch die häufig folgenden Tierarztkosten jedoch schnell als teure Überraschung erweisen.

Warum jetzt doch der richtige Zeitpunkt sein könnte

Aber Tierschützer Lindig sagt auch: "Wenn ich mir sowieso vorgenommen habe, ein Tier anzunehmen, dann ist das jetzt günstig." Denn jetzt hätten viele Menschen Zeit für die wichtige Eingewöhnungsphase. So sei gerade bei Welpen die Prägung in der ersten Zeit wichtig. "Vor Corona haben wir oft zu den Interessenten gesagt: Nehmen Sie sich dafür Urlaub."

Wer erst einmal Zeit mit einem Tier verbringen will, ohne es gleich bei sich aufzunehmen, kann sich bei einem Tierheim vor Ort über Kontaktmöglichkeiten informieren. So sollen Ehrenamtliche mit den fortschreitenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen nach und nach auch wieder Hunde aus den Tierheimen spazieren führen dürfen oder dort Katzen streicheln können. Von dieser Art der Kontaktpflege profitierten nämlich nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere, so Lindig.