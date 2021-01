per Mail teilen

Im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen hat ein Hund seinem Besitzer den Daumen abgebissen, nachdem dieser versucht hatte, das Tier von einem anderen Hund zu trennen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Sonntag mitteilte, musste der 38-jährige Hundebesitzer am Samstagabend im Krankenhaus behandelt werden. Demnach waren die Hunde zweier Ludwigshafener in Streit geraten. Beim Versuch des 38-Jährigen, seinen Hund loszureißen, habe dieser ihm den rechten Daumen abgebissen.