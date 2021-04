per Mail teilen

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf für bundesweit einheitliche Corona-Regeln beschlossen. Für Staatsrechtler Friedhelm Hufen enthält der Entwurf problematische Punkte.

SWR Aktuell: Die Bundesregierung möchte die Corona-Regeln in einem geänderten Infektionsschutzgesetz festschreiben, damit diese künftig bundesweit einheitlich sind. Wie stark ist dieser Eingriff aus Ihrer Sicht in die bisherigen Länder-Kompetenzen beim Infektionsschutz?

Prof. Friedhelm Hufen: Dieser Eingriff ist sehr stark. Er ist auch sehr undurchdacht, es gibt sehr problematische Punkte, er ist auch viel zu hektisch. Man hat immer gesagt, der Bundestag soll mehr beteiligt werden und die Probleme diskutieren. Eingriffe in Grundrechte sind eigentlich Sache des Parlaments.

Aber jetzt soll ein Schnellschuss durch das Parlament gepeitscht werden, in einem Eilverfahren, in dem keine wirklich ernsthafte Diskussion stattfinden kann. Auch finden sich in dem Entwurf fast alle Punkte, die ohnehin schon jetzt problematisch waren - jetzt nur unmittelbar und bundesweit geltend.

SWR Aktuell: Welche Punkte sind das konkret, die Sie für problematisch halten?

Problematisch ist - bei allem Verständnis für die steigenden Inzidenzen - die Hektik des Verfahrens. Zum zweiten ist nicht bedacht worden, wie es mit der Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates steht. Hier werden ja ganz erhebliche Kompetenzen der Länder ausgehöhlt. Alleiniger Maßstab für das Inkrafttreten der Maßnahmen ist ferner die Sieben-Tage-Inzidenz, die ja auch von Wissenschaftlern immer mehr in Frage gestellt wird.

Außerdem wird der Rechtsschutz praktisch beseitigt, denn gegen Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes können Sie nicht vor den Verwaltungsgerichten klagen. Dabei haben die Oberverwaltungsgerichte schon einige Punkte außer Kraft gesetzt, die jetzt wieder im Gesetz stehen, wie das Beherbergungsverbot und die von fast allen Experten für unverhältnismäßig weil ungeeignet gehaltene Ausgangsperre. Jetzt bleibt dann nur die Verfassungsbeschwerde, und das Bundesverfassungsgericht wird mit einer Flut von Klagen überschwemmt werden.

Insgesamt bleibt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf der Strecke, denn der Bundesgesetzgeber kann überhaupt nicht beurteilen, was im Einzelfall geeignet, erforderlich und zumutbar ist. Es gibt auch keine Ausnahmebestimmungen für Geimpfte und Härtefallregelungen für Menschen, die gerade durch die Regelungen in ihrer Existenz bedroht sind.

Zum Beispiel bedeutet das Gesetz einen erheblichen Rückschritt für die geimpfte Bewohner von Pflegeheimen, für die es in den bisherigen Landesgesetzen schon Erleichterungen gab, die jetzt pauschal zurückgenommen werden.

Ebenso wird die unselige Benachteiligung von Kunst- und Kulturveranstaltungen festgeschrieben und nicht beachtet, dass nach Auffassung der Aerosolexperten im Freien fast keine Ansteckungsgefahr besteht etc.etc. Also das ist alles mit heißen Nadel gestrickt, und zu großen Teilen unverhältnismäßig.

Der Mainzer Verwaltungs- und Verfassungsrechtler Friedhelm Hufen dpa Bildfunk picture alliance / ZB

SWR Aktuell: Sie haben den Bundesrat angesprochen. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagt, eine Zustimmung des Bundesrates zum geänderten Infektionsschutzgesetz sei überhaupt nicht nötig.

Hufen: Das ist sehr umstritten. Formell ist das richtig, sie brauchen für ein solches Gesetz nicht die Zustimmung des Bundesrates. Aber das Gesetz greift tief in die Verwaltung der Länder ein und Sie brauchen Verwaltungsvorschriften, um dieses Gesetz umzusetzen und das macht laut Bundesverfassungsgericht das ganze Gesetz zustimmungspflichtig.

Auch wurde nicht bedacht, dass das neue Bundesgesetz zwar inhaltsgleiche Regelungen der Länder außer Kraft setzt. Weitergehende Regelungen bleiben aber und es entsteht ein wahres Chaos der Rechtsquellen der Länder. Man will also Konsequenz und Kohärenz erreichen, erreicht aber das genaue Gegenteil.

Kein Mensch würde wissen, was gilt nun, das Bundesrecht oder die Bundesverordnung oder das Landesrecht oder die Landesverordnung - und das alles nur um Modellversuche und möglicherweise sehr sinnvolle Ausnahmen in einzelnen Bundesländern zu beseitigen.

SWR Aktuell: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mehrfach erklärt, in Rheinland-Pfalz werde die Notbremse längst konsequent umgesetzt. Deshalb seien aus ihrer Sicht keine weiteren Regelungen nötig. Was würde sich denn für Rheinland-Pfalz durch die bundesweite Regelung überhaupt ändern?

Hufen: Es ist richtig, dass Rheinland-Pfalz die meisten Regelungen schon hat, teilweise sogar bedenkliche Regelungen. Die "Notbremse" bei einer 100er Inzidenz ist in der in der 18. Corona-Landesverordnung schon weitgehend enthalten. Diese Landesverordnung ist seit einem Jahr immer wieder verfeinert worden und zumindest teilweise auf die örtlichen Gegebenheiten eingestellt worden.

So können wichtige Einschränkungen durch Allgemeinverfügung auf der Ebene der Städte und Landkreise viel besser geregelt werden als durch den großen Rasenmäher des Bundesgesetzes. Wenn jetzt der Bund hier mit einer Verordnung reingrätscht, dann ist das völlig unklar, auf welcher Rechtsgrundlage die Landräte dann noch tätig werden können. Also da bekommen die Juristen viel Arbeit, wenn das in Kraft tritt.

Friedhelm Hufen Friedhelm Hufen ist am 24. Dezember 1944 in Winterberg geboren und ein deutscher Jurist, Professor und ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (2008–2016). Seit 1993 ist er Ordentlicher Professor für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Mainz. 2004 und 2005 war er stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Er war Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer und der Bioethikkommission des Landes Rheinland-Pfalz. Hufen ist verheiratet und hat vier Kinder.

SWR Aktuell: Dann können Sie sicher verstehen, dass der Landkreistag die Pläne der Bundesregierung ablehnt?

Hufen: Ich verstehe vollkommen, dass die Landkreise dagegen sind, der Städtetag war dafür, weil diese Regelungen auf die Großstädte zugeschnitten sind. In einem Landkreis mit geringer Bevölkerungsdichte und Einwohnerzahl kann eine Inzidenz von 100 sehr schnell erreicht sein, wenn es einen Ausbruch bei einer großen Familienfeier oder einem Erdbeerhof gibt.

Umgekehrt ist in einer Großstadt die Ausgangssperre praktisch nicht einzuhalten. Deshalb verstehe ich sehr gut, dass vor allem die Landkreise die Bedenken haben, denn die Allgemeinverfügungen durch die Landkreise und die Städte sind das Reservoir für die Einzelfallgerechtigkeit und die Verhältnismäßigkeit.

Ich habe mir die rheinland-pfälzische Landesverordnung noch einmal angesehen und die ist in vielen Punkten wesentlich präziser als dieser Bundesentwurf. Andere Regelungen sind schon auf Landesebene bedenklich und im Bundesmaßstab erst recht.

SWR-Aktuell: Rheinland-Pfalz hat eine Ausnahme im Vergleich zu vielen Bundesländern, hier gibt es noch keine verpflichtenden Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler. Jetzt sieht die Gesetzesvorlage des Bundes eine Testpflicht vor, lässt sich die so einfach umsetzen?

Hufen: In der Vorlage gibt es viele schul- und hochschulrechtliche Maßnahmen, und mit Schule und Hochschule wird nun wirklich in den Kernbereich der Landeskompetenz eingegriffen. Auch ist sehr fraglich, ob zum Beispiel Testpflichten für Schüler und Distanzunterricht in die Kompetenz des Bundes fallen. Ich persönlich finde die Testpflicht richtig, aber es ist sehr umstritten, ob da nicht die Persönlichkeitsrechte der Schüler eingeschränkt werden.

SWR Aktuell: Wie sieht das bei der Testpflicht für Unternehmen aus, die ebenfalls kommen soll?

Hufen: Auch darüber muss man diskutieren. Die Unternehmen haben teilweise gewichtige Argumente dagegen. Weil die Verhältnisse sehr unterschiedlich sind. Da steht zum Beispiel drin, wer mit Speisen umgeht, muss seine Angestellten ständig testen. Das reicht von der Eisdiele, über den Supermarkt bis hin zum großen Lebensmittelkonzern. Das alles in einer Regelung ist sehr problematisch und wird jetzt im Eilverfahren ins Bundesgesetzblatt befördert.

SWR Aktuell: Rechnen Sie denn damit, dass die Gesetzespläne nun so schnell umgesetzt werden, wie sich die Regierung das vorstellt?

Mit dem Eilverfahren wird es sich möglicherweise insofern erledigen, dass ich im Moment noch nicht sehe, dass die nötige zwei Drittel Mehrheit im Bundestag zustande kommt. Wenn der Bundesrat zustimmen muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Länder mit Parteien der Opposition in der Landesregierung diese Selbstentmachtung der Länder mitmachen.

Ich verstehe den Zeitdruck angesichts der Infektionslage sehr gut, aber dass enthebt ja nicht der Notwendigkeit über die Dinge nachzudenken, vor allem weil es seit langem schon Bedenken gibt, ob die Maßnahmen verhältnismäßig und damit verfassungsgemäß sind.

Das Interview führte SWR Aktuell-Redakteur Dirk Rodenkirch.