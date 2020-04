Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium arbeitet an einem Konzept für einen Unterricht in geteilten Klassen. Wie das aussehen könnte, hat Ministerin Stefanie Hubig (SPD) im SWR erklärt.

Wegen der Abstandsregeln müssten die Klassen, die ab dem 27. April wieder den Präsenzunterricht aufnehmen, geteilt werden, sagte Hubig. Die eine Gruppe arbeite dann in der Schule, die andere Zuhause. In der darauffolgenden Woche sollen die Gruppen tauschen. Damit werde die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude reduziert, sagte Hubig. Die genaue Aufteilung müsse sich nach den Gegebenheiten vor Ort richten, etwa nach der Größe von Klassenräumen.

Für ein Drittel der Schüler beginnt wieder der Unterricht

Rund 1.400 Abiturienten der Gymnasien mit achtjähriger Schulzeit (G8) und 34.000 vor Prüfungen stehende Berufsschüler werden in der Öffnungsphase 1 zum 27. April nach Angaben der Ministerin wieder unterrichtet.

In der Öffnungsphase 2 ab 4. Mai kommen dann rund 34.000 Kinder der vierten Grundschulklassen, 26.000 Schülerinnen und Schüler der Realschulen plus, 18.500 der Integrierten Gesamtschulen und mehr als 41.000 an Gymnasien dazu. Bei den weiterführenden Schulen sind dies im Wesentlichen die Jugendlichen ab der 9., 10. oder 11. Klasse. Damit werden rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den beiden Öffnungsphasen wieder zur Schule gehen.

Konkrete Hygienepläne angekündigt

Hubig kündigte konkrete Hygienepläne für die Schulen an. Auch werde an einem Konzept gearbeitet, wie Abstandsregel und Hygiene bei der Schülerbeförderung umgesetzt werden können. Dabei spiele auch die Empfehlung der Ministerpräsidenten eine Rolle, im Öffentlichen Personennahverkehr einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Rheinland-Pfalz hat in einigen Punkten anders entschieden, als es die Experten der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina vorgeschlagen hatten. Das Gremium hatte am Montag geraten, zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe I unter bestimmten Bedingungen wieder schrittweise zu öffnen.

Hubig begründete den rheinland-pfälzischen Weg damit, dass gerade jüngere Schüler die Abstandsregeln nicht einhalten könnten. Die Ministerin verwies dabei auch auf einen Rat des Robert-Koch-Instituts.

Landeselternsprecher besorgt über frühe Öffnung

Eltern schulpflichtiger Kinder in Rheinland-Pfalz sind jedoch besorgt, dass die zum 27. April geplante Öffnung der ersten Schulen zu früh kommen könnte. "Ich hätte den 4. Mai als Starttermin vorgezogen", sagte der Landeselternsprecher Reiner Schladweiler am Donnerstag. "Es ist bei der Öffnung wie bei der Schließung - es muss schnell gehen, und keiner hat etwas geplant."

Mit Blick auf die geplante Wiederöffnung von Schulen - zunächst für die vor einem Abschluss oder vor dem Übergang in die weiterführende Schule stehenden Klassen - gebe es viele Ängste, sagte Schladweiler. "Viele Eltern fragen sich: Steckt sich mein Kind in der Schule oder auf dem Weg zur Schule an und bringt das Virus in die Familie?"

Mehr Hygiene-Maßnahmen angemaht

Was sich in einem Schichtbetrieb im Klassenraum mit kleinen Gruppengrößen regeln lasse, sei in anderen schulischen Situation schwieriger in den Griff zu bekommen, sagte der Elternsprecher. So müsse es etwa auf dem Pausenhof eine verstärkte Aufsicht geben - eine Lehrkraft reiche da nicht aus. Auch am Eingang in den Klassenraum müsse es Vorkehrungen geben, damit es nicht zu einem Gedränge komme. Vor allem müssten auch die hygienischen Vorkehrungen sowie die Beförderung der Schülerinnen und Schüler geklärt werden.

Er bekomme in der Corona-Krise täglich 400 E-Mails besorgter Eltern, sagte Schladweiler. Vor allem Alleinerziehende und kinderreiche Familien seien teilweise in einer aussichtslosen Situation. "Da kommen einem die Tränen."