Rheinland-Pfalz zieht die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schulen auf den 14. Juni vor. Ministerin Stefanie Hubig (SPD) begründet das mit den sinkenden Inzidenzen.

"Ich sehe mit großer Freude, dass die Zahlen so runtergegangen sind. Ich glaube, dass konnte sich so vor zwei Wochen noch niemand so in diesem Maße vorstellen", begründete Hubig den Entschluss im SWR. Wenn es so weitergehe, werde man mit dem Präsenzunterricht eine Woche früher anfangen, sodass bis zu den Sommerferien noch fünf Wochen Präsenzbetrieb möglich sei.

Präsenzunterricht in Rheinland-Pfalz startet am 14. Juni

Die Ankündigung bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler im Land nach dem Ende der Pfingstferien ab dem 7. Juni für eine Woche im Wechselunterricht bleiben und danach ab dem 14. Juni wieder in voller Klassenstärke in die Schulen zurückkehren. Eigentlich war geplant, den Wechselunterricht erst eine Woche später zu beenden.

Hubig führte aus, man brauche diese eine Woche Wechselunterricht direkt nach den Ferien, damit sich die Schulen vorbereiten könnten. "Wir müssen dann ja testen bei voller Präsenz und die Schule organisieren", sagte die Ministerin. Die Schulen sollen am Dienstag über die genauen Pläne informiert werden.

Gemischte Reaktionen bei Lehrern und Eltern in Rheinland-Pfalz

Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) stößt der Entschluss auf Zustimmung. Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der GEW, sagte dem SWR, man habe zuletzt entsprechende Anfragen von Kolleginnen und Kollegen und Eltern erhalten. Dass der Präsenzunterricht nicht direkt nach den Ferien beginne, findet er gut: "Das hätte so schnell keiner organisiert bekommen."

Auch der Verband Reale Bildung signalisierte grundsätzliche Zustimmung. Der Landesvorsitzende Timo Lichtenthäler sagte dem SWR: "Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten mehrmals aufgezeigt, dass Inzidenzien lediglich eine Momentaufnahme darstellen. Auch wenn die Zahlen gerade landesweit sinken, ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die weitere Entwicklung nach den Pfingstferien zu beobachten."

Der Verband Erziehung und Wissenschaft hingegen hatte am Montagnachmittag, noch vor Hubigs Ankündigung, die ursprünglich geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht am 21. Juni gut geheißen. "In der Vergangenheit kam es häufig genug zu kurzfristigen Ansagen seitens des Bildungsministeriums, weitere Unruhe braucht es daher nicht", hieß es in einer Stellungnahme.

Hubigs Entscheidung dürfte jedoch im Sinne vieler Eltern im Land sein. Katja Wirfler von der Initiative Familien hatte vorher im SWR die sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht gefordert. Sie sagte: "Für Erwachsene werden nahezu alle Einschränkungen zurückgenommen. Aber ausgerechnet bei den Kindern, für die diese Maßnahmen so hart sind und die so darunter leiden, sollen sie verlängert werden."

Andere Bundesländer sind schon wieder im Präsenzunterricht

Während in Mecklenburg-Vorpommern, dem Land mit der bundesweit geringsten Inzidenz, die Schülerinnen und Schüler bereits am vergangenen Donnerstag in die Klassen zurückgekehrt sind, folgten an diesem Montag eine ganze Reihe weiterer Bundesländer: Neben Nordrhein-Westfalen gilt das weitestgehend für Niedersachsen, das Saarland oder Hamburg. In Brandenburg betrifft das Ende des Wechselunterrichts zunächst nur die Grundschulen, in einer Woche sollen die weiterführenden Schulen folgen.

Auch Bayern und Baden-Württemberg, die wie Rheinland-Pfalz noch Pfingstferien haben, planen die Rückkehr für den 7. Juni. In Bayern soll Präsenzunterricht bei einer stabilen Inzidenz unter 50 dann überall ohne Abstand möglich sein. Vor den Pfingstferien galt das nur an Grundschulen und Teilen von Förderschulen.

In Baden-Württemberg sollen nach den Ferien zumindest Grundschulen sowie die Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zum Präsenzunterricht zurückkehren, sofern die Inzidenzen zwischen 50 und 100 liegen. Ab dem 11. Juni soll dies auch für alle Schüler ab Klasse fünf gelten, die derzeit noch im Wechselunterricht sind. Einzig Berlin will bis zum Sommerferienbeginn am 24. Juni am Wechselunterricht festhalten.