Die Kultusminister beraten am Montag über das weitere Vorgehen bei der Öffnung von Schulen. Unklar ist jedoch, ob sie einen Plan vorlegen, wie es für die Klassen weitergeht, für die es noch keine Rückkehrperspektive gibt.

Laut Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), die derzeit den Vorsitz der Kultusministerkonferenz (KMK) inne hat, geht es beim Treffen am Montag vor allem um einheitliche Regelungen beim Gesundheitsschutz. Das genieße "oberste Priorität", so Hubig. Die KMK werde ein Konzept abstimmen, das Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs für die weiteren Beratungen zur Verfügung gestellt werde.

Am Montag beginnt für einige Schüler und für die Berufsschüler in Rheinland-Pfalz wieder den Unterricht. Wegen Corona müssen sich die Schulen darauf besonders vorbereiten, wie das Beispiel einer Berufsschule in Bad Dürkheim zeigt.

"Darin machen wir Empfehlungen von der Schülerbeförderung, über die einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregelungen, der Pausenorganisation bis hin zur Gruppengröße und den Unterrichtszeiten." Es sei das gemeinsame Ziel, ein möglichst einheitliches Vorgehen bei den Schulöffnungen zu erreichen, so Hubig weiter.

Regionale Besonderheiten sollen berücksichtigt werden

Dabei müsse auch auf regionale Besonderheiten Rücksicht genommen werden. "Uns allen ist jetzt wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie unser pädagogisches wie nicht-pädagogisches Personal unter sehr guten Bedingungen an die Schulen zurückkehren können."

Bereits vergangene Woche waren Tausende Jugendliche in vielen Bundesländern für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen an die Schulen zurückgekehrt - an diesem Montag kommt der nächste Schwung. Ab dem 4. Mai geht es in den meisten Ländern auch für die ältesten Grundschüler wieder los und für Schüler, die im nächsten Schuljahr ihren Abschluss machen.

Start für Viertklässler in Hessen gestoppt

In Hessen wurde der Start der vierten Grundschulkassen, der eigentlich für Montag vorgesehen war, am Freitag durch den hessischen Verfassungsgerichtshof gestoppt. Aus dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium hieß es hierzu, man habe die Gerichtsentscheidung angefordert, um zu prüfen, ob und wenn ja welche Auswirkungen dies für den geplanten Grundschulstart am 4. Mai in Rheinland-Pfalz habe.