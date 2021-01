per Mail teilen

Im Sommerferien-Streit hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig angekündigt, Forderungen Bayerns und Baden-Württembergs notfalls nachzugeben. Zudem sprach sie sich für mehr Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse aus.

Stefanie Hubig (SPD) äußerte sich in ihrer Funktion als Präsidentin der Kultusministerkonferenz im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" zum Streit um die Ferientermine. Hubig sagte, im Rest des Landes könne zwar niemand verstehen, "warum Bayern und Baden-Württemberg eine Sonderregelung verdient haben sollen". Es werde aber schwer werden, ihnen diese Privilegien wieder wegzunehmen. Laut Hubig könnte den anderen Ländern am Ende nichts anderes übrig bleiben, als nachzugeben.

Hubig: Einigung für die Zeit ab 2025 nötig

Mit Ausnahme Bayerns und Baden-Württembergs nehmen bislang alle anderen Bundesländer an einem rollierenden System teil, das dazu führt, dass die Sommerferien teilweise später, teilweise früher beginnen. Nur die beiden südlichen Länder bestehen jeweils auf einem späten Beginn ihrer jährlichen Sommerferien. Ziel der Regelung ist es, die Urlaubssaison zu verlängern. Reisende sollen so durch ein geringeres Stauaufkommen entlastet werden. Außerdem profitieren Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen von der Regelung.

Warum die Sommerferien immer anders liegen

Am Wichtigsten sei, dass es letztendlich wieder eine Regelung gebe. Eine Einigung für die Zeit ab 2025 sei dementsprechend nötig. Bis zum Schuljahr 2023/2024 stehen die Sommerferientermine bereits fest. Sie werden für mehrere Jahre von der Kultusministerkonferenz festgelegt.

Hubig fordert mehr Einheitlichkeit bei Schulabschlüssen

Hubig sprach sich zudem für eine verbindliche Vereinbarung zwischen den Ländern für mehr Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen aus. Alle Bundesländer müssten noch in diesem Jahr bereit sein, sich zu bewegen, sagte Hubig. Dabei sei es egal, ob das Abkommen durch einen Staatsvertrag oder durch eine andere verbindliche Ländervereinbarung zustande komme. Es gehe um alle Schularten und Abschlüsse.

Forderungen nach einem Zentralabitur, bei dem an einem Tag in Deutschland alle Schülerinnen und Schüler überall dieselben Prüfungen schreiben, erteilte Hubig jedoch eine Absage. Vielmehr müsse geklärt werden, welche Kurse und Fächer in welchem Maß belegt und geprüft werden müssten, sagte sie: "Wir brauchen hier einheitliche Regeln für alle Länder." Das hinzubekommen sei Aufgabe der Kultusministerkonferenz.