Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat entschieden, dass es keine Noten während der Schulschließungen gibt. Auch Klassenfahrten sind für dieses Schuljahr gestrichen.

Hubig hat sich mit einem Schreiben an die rheinland-pfälzischen Lehrkräfte und in einem weiteren an die Eltern schulpflichtiger Kinder gewandt. In den beiden Schreiben betont die Ministerin die besondere Situation und macht deutlich, dass es in dieser Zeit keine Noten geben dürfe. "Auf eine Benotung dieser unter außergewöhnlichen Umständen erbrachten häuslichen Leistungen muss deshalb ebenso verzichtet werden wie auf die Androhung von Sanktionen bei nichterbrachten Leistungen", heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter.

Kritik: Gute Leistungen bleiben unbewertet

Das Ministerium sei dabei, alternative Bewertungen in der verbleibenden Zeit des Schuljahres zu entwickeln. Dieses Vorgehen finden nicht alle Schulleiter gut. Beispielsweise merkt ein Pädagoge aus Mainz an, dass besondere Leistungen während der Corona-Krise somit ebenfalls nicht berücksichtigt würden. Dass den Schülern kein Nachteil entstehen solle, könne er nachempfinden, aber ein Lob in Form einer guten Note solle möglich bleiben.

Auch der Verband der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz (vlbs) kritisiert, dass während der Schulsschließungen die Leistungen der Schüler nicht benotet werden sollen. Der Vorsitzende des Verbands, Harry Wunschel, sagte, die derzeitige besondere Lage erfordere einen Abwägungsprozess und einen anderen Maßstab bei der Bewertung der Leistungen. Er forderte jedoch die pädagogische Verantwortung bei den Lehrern zu lassen. Es sei zweifelhaft, ob die Leistungsbereitschaft bei allen Schülern erhalten bliebe, wenn keinerlei Konsequenzen zu befürchten seien, sagte Wunschel.

GEW sieht Hubigs Brief als wichtige Klarstellung

Der rheinland-pfälzische Landesverband der Lehrergewerkschaft GEW lobte den Brief Hubigs. Er sei eine wichtige Klarstellung und beseitige Unsicherheiten bei Lehrern und Eltern, sagte der GEW-Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer. Der Lernstoff gehe zwar weiter, aber der Druck aus den Elternhäusern werde herausgenommen.

Die Kritik, dass damit auch gute Leistungen unbewertet blieben, teilte Hammer nicht. Die Lehrer könnten schließlich in ihre Gesamtbewertung des Schuljahres die Leistungen des jeweiligen Schülers in dieser besonderen Phase einfließen lassen.

Schulschließungen setzen Eltern unter Druck Die mehr als 2.500 Kitas und rund 1.600 Schulen in Rheinland-Pfalz bleiben bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Sie sei sich bewusst, dass die Schließung für viele Eltern eine große Herausforderung bedeute, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Eltern sind "keine Ersatzlehrer"

An die Lehrer appelliert das Bildungsministerium, die Lernpläne auf das Wesentliche zu reduzieren und das Vorgehen innerhalb des Kollegiums abzusprechen und einheitlich zu gestalten. "Auch Ihre Schülerinnen und Schüler befinden sich in einer besonderen Situation. Sie teilen die gleichen Ängste und Sorgen wie wir Erwachsenen", heißt es in dem Brief von Hubig. In beiden Briefen hebt sie hervor, dass sie sich der extremen Lage in den Familien bewusst sei. An die Eltern gerichtet, schrieb Hubig, dass diese keine Ersatzlehrer seien.

Und die Lehrkräfte sollen berücksichtigen, dass sich die Schüler womöglich den einzigen Arbeitsplatz mit ihren Geschwistern und Eltern teilen müssten und auch darauf Rücksicht genommen werden sollte. Darüber hinaus bedankte sich Hubig bei allen Beteiligten für das Engagement und die Rücksichtnahme in dieser Situation.

Keine Klassenfahrten für den Rest des Schuljahres

Eine schlechte Nachricht für die Schüler hat Hubig in ihren Schreiben dennoch: Alle Klassen- und Kursfahrten werden für den Rest des Schuljahres abgesagt. Die Lehrer sind angehalten, bereits gebuchte Fahrten zu stornieren. Das Land übernimmt mögliche Stornierungskosten.