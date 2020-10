per Mail teilen

In einer Firma für Tiefkühlkost in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind 45 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Der Betrieb soll vorerst weiterlaufen.

Alle direkten Kontaktpersonen der positiv getesteten Beschäftigten würden unter Quarantäne gestellt, so der Rhein-Pfalz Kreis. Das Gesundheitsamt arbeite daran, sämtliche Fälle zu überprüfen und an die zuständigen Gesundheitsämter an den Wohnorten weiter zu geben.

Rhein-Pfalz-Kreis rechnet mit Warnstufe Orange

Laut Darstellung der Kreisverwaltung läuft der Betrieb der Firma Rheintal Tielfkühlkost in Bobenheim-Roxheim, einer Zweigniederlassung der Frosta AG, trotz der Corona-Fälle weiter. In der Firma sollen insgesamt 165 Menschen arbeiten. Das Unternehmen habe seine Präventionsmaßnahmen weiter verschärft.

Der Rhein-Pfalz-Kreis bereite sich darauf vor, wegen der Häufung von Infektionen in der Firma demnächst unter die Warnstufe Orange zu fallen, hieß es in einer Mitteilung. Der zuständige Kreisbeigeordnete, Manfred Gräf, rief die Bevölkerung dazu auf, unbedingt die Corona-Regeln einzuhalten: "Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung. Durch unser eigenes Verhalten können wir dazu beitragen, dass die Virusverbreitung verlangsamt wird", sagte er.