Hoteleinsturz Kröv: Unwägbarkeiten bei Rettung von letzter Verschütteten

Rettungskräfte in Kröv an der Mosel haben am späten Abend die letzte Überlebende aus dem teilweise eingestürzten Hotel geholt. Die Frau hatte unter mehreren Betonschichten gelegen. Einsatzkräfte mussten deshalb stundenlang mit schwerem Gerät arbeiten, um sie zu befreien. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch äußert sich zum Ablauf der Rettungsaktion.