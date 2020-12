per Mail teilen

Nach langem Hin und Her hat sich der Gemeinderat von Eppelsheim (Kreis Alzey-Worms) am Dienstagabend für den Bau eines geplanten Hospizes entschieden. Zuvor hatte es zwei Jahre lang Streit gegeben. Streit, ob es der richtige Ort ist, an dem schwerkranke Menschen künftig bis zu ihrem Tod leben können.