Hospiz in Ingelheim entsteht mitten im Wohngebiet

Nicht allein sein, erst recht nicht ganz am Schluss. Das wünschen sich viele - und Hospize wollen genau das anbieten: eine würdevolle Sterbegleitung. Aber so gerne das Angebot angenommen wird - vor der eigenen Haustür lehnen manche den Bau von Hospizen ab. Auch in Rheinland- Pfalz gab es da schon wütende Proteste. In Ingelheim ist das anders. Dort war nun der erste Spatenstich für ein Hospiz: mitten in einem Wohngebiet.