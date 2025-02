per Mail teilen

Der Tod von Horst Köhler sorgt auch in Rheinland-Pfalz für Bestürzung. Ministerpräsident Schweitzer (SPD) nennt den früheren Bundespräsidenten einen "Mann des Ausgleichs".

Köhler habe Deutschland mit Weitsicht in der Welt vertreten, teilte der SPD-Politiker in Mainz mit. "Er war ein Mann des Ausgleichs und hatte einen klaren politischen Kompass."

Schweitzer hob zudem Köhlers Engagement für Afrika hervor - unter anderem als UN-Sonderbeauftragter für den Westsahara-Konflikt von 2017 bis 2019.

Schnieder über Köhler: "Ein herausragender Staatsmann"

Auch CDU-Landeschef Gordon Schnieder reagierte mit großer Betroffenheit auf die Nachricht. "Horst Köhler war ein herausragender Staatsmann und ein Mensch, der sich stets für das Wohl der Gesellschaft eingesetzt hat", betonte Schnieder.

Köhlers Vision von Deutschland als "Land der Ideen" und sein unermüdliches Engagement für eine faire Globalisierung und die Stärkung des Multilateralismus bleibe immer in Erinnerung.

Bätzing würdigt Afrika-Engagement Köhlers

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, erinnerte an die freundschaftlichen Beziehungen des ehemaligen Bundespräsidenten zu den Kirchen. Auch Bätzing würdigte Köhlers Engagement für Afrika. Köhler sei auch ein visionärer Staatsmann mit einer überzeugenden europäischen Perspektive gewesen, sagte er.

Köhler ist Ehrenbürger der Stadt Ludwigsburg

Köhler wurde 2004 zum Bundespräsidenten gewählt und fünf Jahre später im Amt bestätigt. 2010 trat er überraschend zurück. Laut Bundespräsidialamt starb er am Samstagmorgen im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Mehr zur Person Horst Köhler:

Der Ex-Bundespräsident wurde 1943 im heutigen Polen geboren und floh als Kind mit seiner Familie aus der DDR nach Baden-Württemberg. In Ludwigsburg machte er sein Abitur und promovierte später am Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen. Köhler und seine Frau sind Ehrenbürger der Stadt Ludwigsburg.