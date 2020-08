In Holsthum in der Südeifel hat die Hopfenernte begonnen. Im einzigen Anbaugebiet des Landes wird eine qualitativ hochwertige aber von der Menge her durchschnittliche Ernte erwartet. Der einzige Hopfenbauer in Rheinland- Pfalz produziert ausschließlich für die Bitburger Brauerei. Wegen der Niederschläge der vergangenen Tage begann die Ernte in diesem Jahr mit etwas Verspätung. Sie dauert rund einen Monat.