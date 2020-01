Der Landtag erinnert heute an die Opfer des Nationalsozialismus - erstmals steht dabei die Verfolgung Homosexueller im Mittelpunkt. Die Sitzung findet in der Gedenkstätte des KZ Osthofen statt.

Mehr als 50.000 Männer seien nach dem von den Nazis verschärften sogenannten Schwulenparagrafen 175 verfolgt worden - und etwa ebenso viele bis 1969 auch in der Bundesrepublik, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) in Osthofen.

Hering: "Schwer erträglich, schwer begreiflich"

"Dass nach den Gräueln des NS-Regimes der deutsche Staat jahrzehntelang bestimmte Gruppen weiter ausgegrenzt und sogar strafrechtlich verfolgt hat, erscheint uns heute schwer erträglich und auch schwer begreiflich", so Hering weiter.

Er kündigte an, sich für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Mechanismen des Verdrängens einzusetzen. Denn über solche Kontinuitäten sei auch in den rheinland-pfälzischen Amtsstuben jahrzehntelang geschwiegen worden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Historiker Michael Schwartz und Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) bei der Gedenkveranstaltung in Osthofen. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Gedenken an Befreiung des KZ Auschwitz

Neben Hering sprechen auch der Historiker und Theologe Michael Schwartz vom Institut für Zeitgeschichte sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Anschließend wird in der ehemaligen Häftlingshalle ein Kranz niedergelegt.

Bundesweit wird heute an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren durch die Rote Armee. Allein in Auschwitz töteten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen.

Konzentrationslager Osthofen 1933 wurde in Osthofen das erste Konzentrationslager im damaligen Volksstaat Hessen errichtet. Gefangene waren Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Parteilose, Juden, Christen, Atheisten, Sinti und Roma. Für viele stand das KZ Osthofen am Anfang des Weges in andere Konzentrationslager wie Dachau, Papenburg, Auschwitz und Majdanek.

"Schwulen-Paragraf" erst 1994 abgeschafft

Unter dem nationalsozialistischen Regime drohte Homosexuellen Haft im Konzentrationslager und Kastration. Doch auch nach 1945 hielt ihre Verfolgung an. Der schon seit 1872 geltende "Schwulen-Paragraf" 175 wurde erst 1994 abgeschafft. Dafür hatte sich der rheinland-pfälzische Landtag im Jahr 2012 entschuldigt.

Einen Forschungsbericht zur Verfolgung und Diskriminierung Homosexueller in Rheinland-Pfalz im Zeitraum 1946 - 1975 unterstützte der Landtag bereits. Die drei Ampelfraktionen und die oppositionelle CDU fordern in einem gemeinsamen Antrag allerdings, den damit begonnen Aufarbeitungsprozess fortzuführen.

Gedenkveranstaltungen in Kaiserslautern und Koblenz

Auch in anderen Städten des Landes gibt es Gedenkveranstaltungen: In Kaiserslautern um 17:30 Uhr auf dem Synagogenplatz und in Koblenz am Mahnmal am Reichensperger Platz. Dort gibt es ab 18 Uhr außerdem eine Gedenkfeier mit christlich-jüdischem Gebet in der Citykirche am Jesuitenplatz.

Eine Dokumentation über das Leiden im KZ Hinzert aus den Jahr 2000