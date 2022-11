In der SWR Aktuell Serie "Vielfalt im Verein" werden ganz unterschiedliche Menschen vorgestellt, die in rheinland-pfälzischen Vereinen aktiv sind. Auch in Sportvereinen stellt sich - wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen - die Frage nach dem Zusammenhalt trotz vielfältiger Lebensformen und unterschiedlicher Voraussetzungen. Wie die Vielfalt im Breitensport ganz selbstverständlich gelebt werden kann, zeigt das Beispiel einer Tennisspielerin aus Mainz.