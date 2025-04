Plopsaland statt Holiday Park - "Da gewöhnt man sich dran"

Der Holiday Park in Haßloch lockt seit Jahrzehnten Besucher in die Pfalz. Jetzt beginnt für den Freizeitpark ein neues Kapitel: ein großer Umbau und ein neuer Name - Plopsaland.

Der Holiday Park gehört seit 2010 zur Plopsa Gruppe aus Belgien. Deutschland-Direktor Bernd Beitz begleitet das Projekt von Beginn an, verweist bei einem Rundgang durch den Freizeitpark auf die vielen Investitionen, die schon in der Pfalz getätigt wurden: "Wir haben in den vergangenen Jahren hier am Standort in Haßloch schon über 50 Millionen Euro investiert." Für die Jahre 2025 bis 2028 seien über 100 Millionen Euro geplant.

Neue Achterbahn soll Besucher ins Plopsaland locken

Eine Attraktion, die neu gebaut wird, ist eine Achterbahn am See: 700 Meter lang, für Familien geeignet. Im Herbst schon sollen Besucherinnen und Besucher über die Schienen heizen. Außerdem ist ein neuer Wasserpark namens Plopsaqua geplant. Er soll zehn Autominuten vom Plopsaland entfernt entstehen.

Das Ziel der Investoren ist, mit neuen Attraktionen Jobs zu schaffen und Touristen nach Haßloch locken, auch aus Ländern wie Frankreich, Belgien oder Holland.

Neuer Name sorgt für Kritik

Mit dem neuen Namen Plopsaland fremdeln viele noch. "Klar ist es schade! Ich glaube, als Ur-Haßlocher sagt man immer noch Holiday Park", erzählt ein Passant in der Innenstadt. Eine Passantin sagt hingegen: "Ich finde, wenn es einen neuen Investitionsplan gibt, soll auch der Name dazu passen."

Zu denen, die den neuen Namen kritisieren, sagt Bernd Beitz: "Da gewöhnt man sich dran, und in Belgien steht der Name für beste Familienunterhaltung. Dafür wird er in einigen Jahren in Deutschland auch stehen."