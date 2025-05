SWR-Extremismusexperte Holger Schmidt: "Da werden unabhängige Gerichte draufgucken"

per Mail teilen

Der Verfassungsschutz in Deutschland hat die AfD als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Die Partei hat bereits angekündigt, dagegen zu klagen. SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt sieht darin eine Chance: "Da werden unabhängige Gerichte draufgucken und werden sagen, was wir davon zu halten haben." Sein persönlicher Eindruck sei, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes nach so langer Prüfung "sehr ernst zu nehmen ist".