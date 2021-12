Subtropische Luft lässt in RLP den Schnee schmelzen

per Mail teilen

Schluss mit Schnee in Rheinland-Pfalz: Grund ist ein Hochdruckgebiet, das in den nächsten Tagen subtropische Luft ins Land bringt. Und auch weiße Weihnachten sind noch lange nicht sicher.

Die weiße Pracht, die bis diesen Samstag die Hochlagen von Eifel, Hunsrück und Westerwald überzogen hat, schmilzt in den kommenden Tagen schon ab. Ursache dafür ist ein Hochdruckgebiet über Spanien und Südfrankreich, das subtropische Luft nach Rheinland-Pfalz lenkt.

Temperaturen im zweistelligen Bereich

Durch das Hochdruckgebiet steigen die Temperaturen am Montag örtlich sogar in den zweistelligen Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Rede ist dabei von bis zu elf Grad. Selbst nachts sinken die Werte demnach nicht mehr unter den Gefrierpunkt.

Dennoch Warnung vor glatten Straßen

Weil es bis Mittwoch aber immer wieder Regen und Sprühregen gibt, der auf dem noch immer kalten Boden gefrieren kann, sind trotz des Temperaturanstiegs weiter glatte Straßen möglich. Der Wetterdienst gab entsprechende Warnungen heraus. Am Samstag lagen den Angaben zufolge in Bad Marienerg im Westerwald noch elf Zentimeter Schnee, in Hüttgeswasen im Hunsrück wurden neun Zentimeter gemessen.

Weiße Weihnacht bleibt große Unbekannte

Zu den generellen Chancen auf weiße Weihnachten hatte sich der Deutsche Wetterdienst vor einigen Tagen geäußert: Der Klimawandel schmälere in vielen Regionen Deutschlands die Aussicht darauf. Statistisch betrachtet können sich die meisten Menschen in Deutschland nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Feiertagen freuen. Allerdings könnten die Meteorologen des Wetterdienstes im konkreten Jahr frühestens zehn Tage vor Weihnachten abschätzen, ob Schnee fallen und liegenbleiben werde, hieß es.