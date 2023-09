Hohe Pkw-Dichte im Südwesten

In Deutschland waren vergangenes Jahr so viele Autos zugelassen wie noch nie: Auf 1.000 Einwohner kamen 583 Autos. Laut Statistischem Bundesamt ist das ein neuer Rekord.

Im Südwesten ist die Pkw-Dichte sogar noch höher als im Bundesdurchschnitt: In Rheinland-Pfalz waren pro 1.000 Einwohner 634 Autos zugelassen, in Baden-Württemberg 615. Laut der Statistikbehörde steigt die Auto-Dichte in Deutschland schon seit zehn Jahren in fast allen Bundesländern. Grund dafür sei auch der Trend zum Zweit- oder sogar zum Drittwagen. In 27 Prozent der Haushalte gibt es den Angaben zufolge zwei Autos, in 6,2 Prozent der Haushalte kommen sogar drei oder mehr Wagen zusammen. Der Trend hin zu mehr zugelassenen Autos zieht sich durch alle EU-Staaten. Im Vergleich der Länder liegt Deutschland bei der Pkw-Dichte unverändert auf Platz 8. Die meisten Autos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gab es zum Erhebungszeitpunkt demnach in Polen, Luxemburg und Italien. Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien.