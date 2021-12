In Rheinland-Pfalz sprudeln die Steuereinnahmen. Das Land wird wohl bald vom Nehmerland zum Geberland. Im Haushalt 2022, den der Landtag ab heute berät, ist das schon eingeplant.

Die Aufstellung des Haushalts dürfte Landesfinanzministerin Doris Ahnen (SPD) noch nie so viel Freude bereitet haben wie für 2022. Denn dank steigender Steuereinnahmen sind die finanziellen Spielräume für die Landesregierung deutlich gewachsen. Man könnte sagen: Rheinland-Pfalz gehört zu den Corona-Gewinnern - zumindest finanziell. Denn als Hauptgrund für das dicke Plus in der Landeskasse gelten die Steuerzahlungen des Mainzer Impftstoffherstellers BioNTech. Und die werden vermutlich auch in den nächsten Jahren reichlich fließen.

RLP auf dem Sprung vom Nehmer- zum Geberland

Rheinland-Pfalz wird wegen der steigenden Steuereinnahmen wohl bald als finanzstark eingestuft, hatte Ahnen bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2022 angekündigt. Ein Land gilt als finanzstark, wenn es über mehr Steuereinnahmen als der Durchschnitt der Länder verfügt. Die Einstufung erfolgt nach Angaben des Finanzministeriums aber erst Anfang nächsten Jahres, wenn die Zahlen für Dezember vorliegen. In ihren Planungen geht Ahnen aber bereits davon aus, dass Rheinland-Pfalz künftig zu den finanzstarken Ländern gehören wird. Das heißt: Das Land wird beim Finanzausgleich der 16 Bundesländer eine neue Rolle einnehmen.

Bisher bekam Rheinland-Pfalz als Nehmerland regelmäßig Geld über den Ausgleich - im Jahr 2020 beispielsweise gut 330 Millionen Euro. Steuerstarke Länder, wie Bayern und Baden-Württemberg, müssen 63 Prozent ihrer Überschüsse an die ärmeren Länder abgeben. Das wird bald auch erstmals für Rheinland-Pfalz gelten, wenn die Steuereinnahmen weiterhin so fließen wie zuletzt. Der Wechsel vom Nehmer- zum Geberland wird Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr rund 470 Millionen Euro kosten, veranschlagt das Finanzministerium.

RLP nimmt trotz Steuermehreinnahmen neue Kredite auf

Der Haushaltsentwurf 2022, über den der Landtag heute und morgen berät, sieht Ausgaben von rund 20,61 Milliarden Euro vor. Die Einnahmen liegen bei rund 19,71 Milliarden Euro. Um die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, will das Land Kredite in Höhe von 894,1 Millionen Euro aufnehmen. Das ist deutlich weniger als für das laufende Jahr.

Große Belastungen für den Landeshaushalt sind die Kosten, die für die Bewältigung der Flutkatastrophe und der Corona-Pandemie anfallen. "Gerade in diesen Tagen wird der Haushalt auch einen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten müssen", sagte Ministerin Ahnen. Daneben gehe es um politische Akzente, wie sie sich die Regierung von SPD, Grünen und FDP vorgenommen habe, beispielsweise die angestrebte Klimaneutralität des Landes. Allein ein Viertel der geplanten Ausgaben entfällt mit 5,64 Milliarden Euro auf die Bildung.

Ampelfraktionen loben den Haushaltsentwurf

Nach Ansicht der SPD enthält der Entwurf für den Landeshaushalt neben den Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise und der Flutkatastrophe wichtige Investitionen in die Zukunft. Die Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagte, für die SPD seien die Ausgaben für die Bildung und die Gestaltung einer sozial gerechten Transformation der Arbeitswelt besonders wichtig.

Der Ausbau erneuerbarer Energien eröffnet für Rheinland-Pfalz nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion große wirtschaftliche Chancen. Im neuen Haushaltsentwurf sei mit den Fördermaßnahmen für mehr Klimaschutz vor allem auf kommunaler Ebene eine grüne Handschrift gut erkennbar, sagte der Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun. Das Land sei mit dem Etatentwurf sehr gut aufgestellt, um "mit Schwung aus der Krise herauszukommen", so Braun.

Auch die FDP-Fraktion sieht sich mit ihren Kernthemen im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr gut vertreten. Als Beispiele nannte Fraktionschef Philipp Fernis die Ausgaben für das Biotechnologie-Gründerzentrum in Mainz und den Straßenausbau. Im Bereich Justiz gebe es Mittel für mehr Personal und die Digitalisierung. Finanzministerin Ahnen wird den Haushaltsentwurf heute in den Landtag einbringen, morgen werden die Fraktionen erstmals darüber beraten.