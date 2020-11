per Mail teilen

Die seit Monaten unter Druck stehende rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hat angekündigt, ihre Ämter zum Ende der Legislaturperiode niederzulegen - unabhängig vom Ausgang der Landtagswahl. Auch Staatssekretär Thomas Griese hört auf.

Das teilte sie am Donnerstag nach Angaben einer Sprecherin mit. Zuvor hatte der "Trierische Volksfreund" über die Entscheidung berichtet.

Beide Grünen-Politiker stehen im Mittelpunkt einer Affäre, die Mitte September nach Bekanntwerden eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Koblenz begann. Die Richter gaben der Beschwerde einer Beamtin statt und bezeichneten die Beförderungspraxis im Umweltministerium als "grob rechtswidrig". Dabei ging es um den Verzicht auf Ausschreibungen und auf eine Beurteilung von Beamten bei einer Beförderung.

Das Ministerium begründete dies mit einer Vereinfachung der Verwaltung und erklärte nach dem Urteil, das Verfahren sei "unverzüglich abgeändert" worden.

SWR-Recherchen zeigen rechtswidrige Beförderungen

SWR-Recherchen zeigten vor einigen Tagen, dass Mitarbeiter im Umweltministerium seit mindestens zehn Jahren rechtswidrig befördert wurden. So hatte das Ministerium in dieser Zeit darauf verzichtet, Beförderungsstellen auszuschreiben. Außerdem hatte es in den meisten Fällen darauf verzichtet, vorgeschriebene Beurteilungen für die Mitarbeiter anzufertigen.

Höfken entschuldigte sich daraufhin im Landtag für die umstrittene Beförderungspraxis ihres Ministeriums. Sie bedauere die Fehler.

Den Oppositionsparteien CDU und AfD war die Entschuldigung zu wenig. Sie forderten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, Höfken und Griese zu entlassen.