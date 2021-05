Nadine O. aus Kindsbach (Landkreis Kaiserslautern) heiratet diese Woche in Landstuhl. Sie steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit und beschreibt, wie sich das bisher mit den wechselnden Corona-Regeln und -Vorgaben angefühlt hat:

Wechselnde Angaben zu Zahl der Gäste

"Es nervt extrem, dass es gefühlt jede Woche eine andere Verordnung gab bzw. die Landkreise und Städte die Verordnungen auch immer nochmal jeweils selbst interpretiert und ausgelegt haben. Dann hieß es am Anfang, dass nur zwei weitere Personen mit ins Standesamt rein dürfen, zwischenzeitlich waren es dann wieder acht und aktuell sind es nur noch sechs Personen. Da ärgert man sich irgendwann dann auch drüber und muss echt aufpassen, sich nicht zu viel zu erhoffen, da man sonst schnell wieder enttäuscht werden kann."

Geimpfte Großeltern dürfen nicht dabei sein

"Was uns auch ärgert, dass vollständig geimpfte Personen überall Freiheiten und Lockerungen erhalten, aber im Standesamt leider nicht. Meine Großeltern sind bereits seit März komplett durchgeimpft, werden aber im Standesamt nicht in irgendwelche Lockerungen miteinbezogen und zählen ganz normal mit. Auch traurig (aber natürlich verständlich) ist es, dass wir im Standesamt Masken tragen müssen und dann natürlich nicht wirklich schöne Erinnerungsfotos von der Trauung selbst entstehen können. Allerdings haben wir versucht, das Beste daraus zu machen und wenigstens die Masken einheitlich für jeden schön mit Spitze und Perlen verziert (ohne die Oberfläche der Maske zu verletzen, alles nur aufgeklebt)."

Überraschung ungewiss

"Richtig feiern geht gar nicht, hier ist ja aktuell nur ein Haushalt plus eine weitere Person erlaubt, da die Inzidenz noch nicht lange genug unter 100 gefallen ist. Unsere Location hatte uns bereits im Februar die Feier storniert. Wir vermuten zwar, dass einige unserer Verwandten und auch ein paar Freunde vors Standesamt kommen (mit Abstand zueinander), aber das wissen wir nicht genau - das wird dann wohl eine Überraschung werden, ob und wer dann auf uns wartet, wenn wir rauskommen. "

Online-Hochzeitsfeier am Abend

"Abends werden wir über Zoom eine Online-Hochzeit ausrichten. Eine gute Freundin von uns wird eine kleine Rede halten, ein anderer Freund spielt zwei Klavierstücke und wieder ein anderer Freund zaubert live für die Gäste. Dann werden die Gäste in kleine Gruppen aufgeteilt und in Break-Out-Rooms geschickt. Dort bekommen sie dann ein paar Aufgaben zum Rätseln, die wir im Anschluss gemeinsam auflösen und die Gruppe mit der meisten Punktzahl gewinnt dann ein Essen mit dem Brautpaar. Natürlich erst, wenn Corona es wieder zulässt, essen zu gehen. Es ist zwar nicht das, was wir ursprünglich geplant hatten (freie Trauung in einer wunderschönen Location), aber immerhin hatte auch noch kein uns bekanntes Paar eine Online-Hochzeit ausgerichtet, es ist also ein einmaliges und einzigartiges Erlebnis. Daran wird man sich dann natürlich auch (hoffentlich) gerne erinnern und hat zumindest immer eine besondere Geschichte dazu zu erzählen. Ein Vorteil der Online-Hochzeit ist auch, dass jeder orts- und reisebeschränkungsunabgängig daran teilnehmen kann. Wir haben Freunde in Buenos Aires und England sowie in ganz Deutschland verteilt, die nun alle online abends mit dabei sein können."

Nicht zu sehr auf Vorstellungen versteifen

"Man sollte sich nicht zu sehr auf gewisse Vorstellungen versteifen, wie die Hochzeit abzulaufen hat. Viele meiner Freundinnen wissen schon seit Jahren, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellen, was passieren soll usw.. Aber das kann sich durch Corona auch in der Zukunft nachhaltig ändern, weshalb man hier nicht einfach starr an früheren Ideen festhalten sollte und dann am Ende enttäuscht wird. Ein weiterer Tipp, der zumindest für uns sehr gut funktioniert hat: Entscheidungen frühzeitig treffen und sich nicht reinreden lassen. Wir haben von vielen befreundeten Paaren mitbekommen, dass sie sich jeden Monat und manchmal sogar jede Woche neu überlegt haben, ob sie jetzt feiern sollen, ob sie verschieben sollen, wie sie die Feier ausrichten könnten usw. Da es aber gerade in der jetzigen Zeit so viele Unsicherheiten gibt, mussten sie ganz oft ihre Pläne wieder über den Haufen werfen, zittern, bangen und haben dadurch auch permanent unter Strom gestanden und haben sich selbst sehr viel Stress gemacht."

Bereits im Februar entschieden

"Wir haben uns zwar auch intensiv Gedanken gemacht, im Endeffekt aber bereits im Februar entschieden, dass wir die Feier nicht verschieben, sondern online stattfinden lassen wollen. Mit dieser Entscheidung ging es uns sehr gut und wir mussten uns nicht jede Woche Gedanken machen, was wäre wenn...unsere Eltern haben zwar immer wieder versucht, uns 'reinzureden ', ob wir nicht doch verschieben wollen oder nicht doch etwas Kleines im Garten möglich wäre dank der Lockerungen, aber darauf haben wir uns nicht eingelassen, weil uns das zu heikel war. Und nun ist es ja auch tatsächlich so, dass die Lockerungen noch nicht richtig greifen - also wären wir im Endeffekt wieder nur enttäuscht gewesen. Dieses Warten und von Woche zu Woche hoffen, dass sich noch ein Hintertürchen öffnet und doch nochmal Lockerungen kommen, wäre uns zu nervenaufreibend gewesen - da kann man auch die Vorbereitung und Vorfreude gar nicht richtig genießen."