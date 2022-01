2.2.22 und 22.2.22 - Hochzeit mit Schnapszahl in RLP begehrt

Viele Paare wünschen sich einen Ehering mit ungewöhnlichem Datum. Der Februar liefert gleich zwei solcher Termine. Manche Standesämter in Rheinland-Pfalz berichten von einem Ansturm Heiratswilliger.

Schnapszahlen bringen Glück. Das glauben jedenfalls Paare, die sich bewusst an einem Schnapszahl-Datum das Jawort geben. Diese Daten sind selten, doch der Februar in diesem Jahr bietet mit dem 2.2.22 und dem 22.2.22 gleich zwei solcher besonderen Termine für Trauungen. Schon jetzt haben Standesämter und Ring-Graveure alle Hände voll zu tun. Aber warum ist ein solches Datum so beliebt?

Die Schönheitsköniginnen unter den Zahlen

"'Alles ist Zahl', das lehrte der griechische Philosoph Pythagoras schon vor mehr als 2.500 Jahren", sagt der Zahlen-Experte Heinrich Hemme, der Physik an der FH Aachen lehrt. Besondere Zahlen faszinierten seit Jahrtausenden die Menschen aller Kulturen. "Als Schönheitsköniginnen unter den Zahlen gelten die Schnapszahlen, die nur aus gleichen Ziffern bestehen", sagt Hemme.

In vielen Standesämtern ist vor solchen Tagen besonders viel los. "Vermutlich hätten wir am 22.2.22 quasi fast von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Termine anbieten können, und diese wären auch gebucht worden", sagt etwa der Leiter des Standesamtes in Speyer, Hartmut Jossé. Erste Anfragen für die Termine im Februar habe man bereits vor mehr als einem Jahr erhalten. "Am 22.2. trauen meine Standesbeamten-Kolleginnen in zwei Schichten", schildert Jossé. Auch für den 2.2.22 seien alle Termine ausgebucht.

Extratermine am 2.2. in Trier

Ähnlich sieht es in Trier aus. "Wir verzeichnen eine erhöhte Nachfrage nach diesen beiden Terminen", sagt Stadtsprecher Ernst Mettlach. Eigentlich würden in der Dom-Stadt mittwochs keine Termine angeboten. "Am 2.2.22 machen wir aufgrund der Nachfrage eine Ausnahme." Für den Schnapszahlen-Tag hatte Trier zuletzt acht verbindliche Anmeldungen, ein Termin war noch frei. Für den 22.2. lagen neun Anmeldungen vor, ein weiterer Termin war reserviert.

Auch aus Ludwigshafen hieß es: "Fünf Trauungen am 22.2. - damit belegt". Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz bietet dienstags eigentlich keine Termine an. "In diesem Jahr erfolgt der Service ausnahmsweise aufgrund des speziellen Datums 22.2.22", betont Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Von sechs Terminen war zuletzt noch einer frei. Der 2.2.22 war dagegen schon ausgebucht. Der Ansturm auf die Termine habe sich aber in Grenzen gehalten.

Ansturm am 11.11.11 war größer

In Bitburg finden am 2.2. und 22.2. jeweils zwei Trauungen statt. "Diese Nachfrage haben wir sonst nur für Freitage, besonders für Brückentage", sagt Standesbeamtin Anja Bauer. Ihre Kollegin Inge Mannartz in Bad Kreuznach berichtet: "Nur für den 22.2. gab es eine größere Nachfrage, aber schätzungsweise waren es nicht mehr als zehn." Mit dem Ansturm am 11.11.11. sei das nicht zu vergleichen.

Auch andere Standesämter sprechen von einer zwar deutlichen, aber nicht übermäßigen Nachfrage. "Das hängt eventuell damit zusammen, dass der Februar nicht gerade der Heiratsmonat ist und die Brautleute aktuell aufgrund der Corona-Pandemie immer noch mit Einschränkungen rechnen müssen", sagt Rainer Adamy vom Bürger- und Standesamt Koblenz.

Ähnlich sieht es Anika Sedlmeier von der Stadtverwaltung Kaiserslautern: Manche Paare hätten wohl die Hoffnung, dass sich die Lage im Sommer bessere und größere Hochzeitsfeiern möglich seien.

Nur 13 Schnapstahl-Tage pro Jahrhundert

Wie Schnapszahlen zu ihrem Namen gekommen seien, wisse niemand mehr, sagt Experte Hemme. "Aber dass sie Glück bringen sollen, da sind sich viele Menschen sicher. Darum heiraten an den Schapszahl-Tagen - es gibt nur 13 solcher Tage pro Jahrhundert - besonders viele Paare."

Männern werde oft nachgesagt, sich den Hochzeitstag nicht zu merken. "Ein Schnapszahl-Hochzeittag wird nicht so schnell vergessen. Das hilft, das Eheglück zu sichern", sagt Hemme mit einem Augenzwinkern. Manche gehen aber auch den umgekehrten Weg. Im russischen Barnaul soll sich ein Paar am 11.11.11 scheiden gelassen haben, nachdem ihm das Heiratsdatum 9.9.99 kein Glück gebracht hatte.

Schnapszahl-Ehen stehen also nicht automatisch unter einem guten Stern. Vielleicht entpuppt sich so manche Schnapszahl-Hochzeit später auch als eine Schnapsidee.