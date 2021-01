Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz laufen auf Hochtouren

Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz laufen auf Hochtouren Umweltministerium zu Hochwasser: Die Lage ist ernst

Rheinland-Pfalz bereitet sich auf das Hochwasser an Rhein, Mosel und weiteren Flüssen vor. In Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird die Tankstelle abgebaut, in Koblenz ein Campingplatz geräumt und im Westerwald werden Sandsäcke geschleppt.