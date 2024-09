Hochwasserhilfe aus RLP für Polen

Auch von Rheinland-Pfalz aus beobachten viele Menschen die teils dramatische Lage in den Hochwasser-Gebieten in Osteuropa. Zum Beispiel in Polen. In der Stadt Nysa bei Breslau droht ein Deich zu brechen. Anwohner und Armee versuchen, ihn mit Sandsäcken abzudichten. Die Stadt ist eine Partnergemeinde von Ingelheim in Rheinhessen. Und dort überlegt man, wie man helfen kann.