Entlang der Mosel wird sich vielerorts auf das drohende Hochwasser vorbereitet. In Zeltingen-Rachtig mussten Touristen ihre Wohnmobile in einem sicheren Abstand zum Ufer umparken, wie SWR-Reporter Sebastian Grauer berichtet. Nahe am Fluss gelegene Mülleimer, Bänke und Stromkästen wurden demontiert.