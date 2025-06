"Hydro-Zwilling" soll bei Hochwasser in Rheinland-Pfalz besser schützen

per Mail teilen

Nach der Ahrflut hat Rheinland-Pfalz seine Hochwasservorsorge weiterentwickelt. Das Umweltministerium präsentierte konkrete Fortschritte aus dem 7-Punkte-Plan. Darunter das neue Simulationssystem "Hydro-Zwilling". Es zeigt auf Basis von Wetterdaten, wie sich Starkregen und Hochwasser in Straßen und an Häusern ausbreiten könnten. Auch historische Pegelstände und neue Gefahrenzonen fließen künftig in die Bewertung ein. Die Software soll Kommunen und Einsatzkräfte sowie ab 2026 auch Bürgerinnen und Bürger unterstützen.