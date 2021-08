per Mail teilen

Im Ahrtal hat das Hochwasser 16 Schulen zerstört. An vielen kann nach den Ferien kein Unterricht stattfinden. Auch die 650 Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus in Ahrweiler können ihr Schulgebäude nur zum Teil nutzen. Lehrkräfte und Schulleitung bereiten den Schulstart nach den Ferien vor.