Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz bleibt angespannt - unter anderem an der Mosel und den Nebenflüssen. Besonders betroffen war am Samstag das Ruwertal bei Trier. In Riveris bei Trier kämpfen Einsatzkräfte, Anwohner und Nachbarn Seite an Seite gegen die Wassermassen.