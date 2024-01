per Mail teilen

An Mosel, Lahn und Saar gehen die Wasserstände langsam zurück. Am Rhein aber bleibt die Hochwasserlage angespannt. Wegen der Wassermassen dürfen zum Beispiel auf dem Rhein bei Koblenz derzeit keine Schiffe fahren. Einige Straßen sind überflutet. Laut Prognose steigen die Pegelstände des Rheins teilweise noch weiter an - unter anderem, weil Hochwasser aus anderen Flüssen dazu kommt.