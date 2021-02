Die Pegelstände an der Mosel sind am Sonntag weniger gestiegen als erwartet worden war, da es nicht so stark geregnet hatte. Für Montag werden fast überall in Rheinland-Pfalz fallende Wasserstände vorhergesagt.

An der Mosel wurde am Pegel Trier am Sonntag (21 Uhr) eine Wasserhöhe von 7,84 Meter gemessen. Laut Prognose des Hochwassermeldedienstes ist die Tendenz fallend. Für Montagnachmittag wird mit maximal 7,40 Metern gerechnet.

In Cochem wurden am Sonntagabend 6,83 Meter gemessen, in der Nacht zum Montag könnte es dort noch einen leichten Anstieg auf etwa 7 Meter geben. Danach soll der Pegelstand fallen. Zahlreiche Straßen an der Mosel sind noch überflutet, auch Garagen und Keller, etwa in Bernkastel-Kues.

Für Beginn der kommenden Woche zeichnen sich laut Landesamt für Umwelt an der gesamten Mosel über längere Zeit fallende Wasserstände ab. Die Pegelstände sinken unter anderem, weil die Temperaturen wieder deutlich zurückgehen. Dadurch gibt es eher Schnee als Regen. Wo Regen fällt, friert dieser meist zu Eis und speist nicht sofort die Flüsse.

Vorhersage der Wasserstände Mosel

Langsam fallende Wasserstände am Mittelrhein

Am oberrheinischen Pegel Mainz ging das Hochwasser am Sonntag nach dem Höchststand von 6,34 Meter vom Samstag zurück. Ab 6,30 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. Um 21 Uhr wurden 6,15 Meter gemessen. Laut Hochwassermeldedienst ist die Tendenz nun weiter fallend. Am Montag könnte die 6-Meter-Marke unterschritten werden. Auch am übrigen Oberrhein gehen die Wasserstände dann zurück.

Am Mittelrhein stagnierten am Sonntag von Bingen bis Andernach die Pegelstände weitgehend auf hohem Niveau. Am Pegel Kaub wurde der Höchststand von 6,69 Meter erreicht. Um 21 Uhr waren es 6,57 Meter. Am Pegel Koblenz gehen die Wassermassen nach dem Höchststand von etwa 7,30 inzwischen leicht zurück. Bis Dienstagabend ist die Tendenz überall am Mittelrhein fallend.

Wie die Polizei Neuwied mitteilte, bleibt die Bundesstraße 42 zwischen Bad Hönningen und Unkel wegen der Beeinträchtigungen weiter gesperrt. Man kontrolliere die Durchfahrtsverbote verstärkt, hieß es in einer Mitteilung. Autofahrer sollten die Gefahr nicht unterschätzen. Trotz Absperrungen habe man etwa an einer Unterführung bei Leubsdorf (Kreis Neuwied) zwei Autos mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wasser bergen müssen.

Vorhersage der Wasserstände Rhein

In Andernach am Rhein setzt man auf eine Hochwasser-Schutzmauer, die es seit 2006 gibt. Diese ist 9,20 Meter hoch. Am Sonntagabend betrug der Pegelstand (21 Uhr) 8,10 Meter; bis Montagabend soll er weiter fallen.

Für die Nahe rechnet das Hochwasserzentrum Rhein ebenfalls mit sinkenden Pegelständen. Auch das Wasser in den Hunsrückzuflüssen ging im Verlauf des Sonntags zurück, im Glan sollen die Wasserstände auf lange Sicht ab der Nacht zum Montag sinken.

Kran in Koblenz drohte aufgrund des Wassers umzukippen

In Koblenz gab es am Freitag einen Schreckmoment. Dort umspülte das Mosel-Wasser einen Baustellenkran. Feuerwehrleute räumten vorsorglich drei benachbarte Mehrfamilienhäuser, die Baufirma hatte befürchtet, dass der Kran umstürzt. Zur Sicherheit sei aber ein Statiker gerufen worden. Nach einer Entwarnung des Fachmannes konnten die Anwohner wieder in ihre geräumten Wohnungen zurückkehren.