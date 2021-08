Im Landkreis Ahrweiler wird der Druck auf Landrat Jürgen Pföhler von der CDU immer größer - auch politisch. Die Grünen-Fraktion im Kreistag von Ahrweiler fordert seinen Rücktritt.

Dem Landrat wird vorgeworfen, am Abend der Flutkatastrophe zu spät, bzw. untätig gewesen zu sein und zu spät den Katastrophenalarm ausgelöst zu haben. Hätte er das früher gemacht, hätten dadurch möglicherweise Menschenleben gerettet werden können. Dazu ermittelt bereits die Staatsanwaltschaft Koblenz. Die Grünen aus Ahrweiler fordern nun auch politische Konsequenzen für Pföhler: Er soll bis zur Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch, den 18. August, zurücktreten - oder sie beantragen ein Abwahlverfahren gegen ihn.

Dass Landrat Pföhler der Forderung der Grünen nachkommt und tatsächlich zurücktritt, ist jedoch unwahrscheinlich - aus finanziellen Gründen. Wenn beispielsweise eine Ministerin oder ein Minister zurücktritt, sind diese aufgrund ihrer rechtlichen Stellung finanziell abgesichert. Die Minister sind auf der Basis von Angestellten beschäftigt - können demnach jederzeit selbst kündigen oder gekündigt werden.

Bei Landrat-Rücktritt: Keine Beamten-Rente

Ein Landrat hingegen ist seinem rechtlichen Status nach ein sogenannter Wahlbeamter. Das heißt: Durch die Wahl zum Landrat, haben ihn die Bürgerinnen und Bürger zum Beamten gemacht. Damit steht ihm für seine Amtszeit eine Beamtenpension zu. Im Falle eines Rücktritts muss der Landrat mit deutlichen finanziellen Einbußen bei seiner Altersvorsorge rechnen. Denn mit dieser Entscheidung tritt er auch von der Rolle eines Beamten zurück und erhält keine Beamtenpension mehr. Er wird in der Rentenversicherung nachversichert und das, was er daraus später für die Altersversorgung bekommt ist, je nach Fall, weniger bis deutlich weniger. In der Praxis gibt es den Fall eines zurücktretenden Landrates deswegen so gut wie nie.

Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz - Ein Dossier Unvorstellbare Wassermassen haben in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 die Region Trier und das Ahrtal in der Eifel getroffen. Die Folgen: Viele Tote und Verletzte und Schäden in Milliardenhöhe.

Anderes wäre es, wenn Landrat Pföhler abgewahlt würde. Für diesen Fall behielte er seine Beamten-Pension. Sie wäre lediglich etwas geringer - aufgrund seines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt.

Auch andere Fraktionen müssen für Abwahl stimmen

Grundsätzlich ist die Abwahl eines Landrates jedoch an große Hürden gekoppelt. Eine Abwahl müssen mindestens zwei Drittel des Kreistages beschließen, so steht es im § 49 der rheinland-pfälzischen Landkreisordnung. Für den Fall Pföhler bedeutet das: Neben den Grünen, müssen auch andere Fraktionen für die Abwahl des CDU-Landrats stimmen - darunter auch Mitglieder der CDU-Fraktion selbst.

Sollte der Kreistag sich tatsächlich für die Abwahl des Landrates aussprechen, müssten im nächsten Schritt die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Ahrweiler bei einer Wahl entscheiden, ob Landrat Pföhler tatsächlich gehen soll oder bleiben darf. Erst wenn sich eine Mehrheit der Bürger gegen ihn ausspricht und mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt haben, ist er abgewählt. Einen solchen Fall hat es in Rheinland-Pfalz nach aktuellem Kenntnisstand noch nie gegeben.