Deutsche Fußballerinnen lösen EM-Ticket

Wie oft berichten wir hier über die deutschen Fußball-Männer, die in wenigen Tagen in die Heim-EM starten. Gestern Abend standen mal wieder die Frauen im Mittelpunkt. Die gewannen nämlich mit 3:1 in Polen und qualifizierten sich damit für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz.