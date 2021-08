Wahre Kunst kennt keine Krise. Auch im Coronajahr wurde am Stuttgarter Dreispartenhaus, das mit 1400 Mitarbeitern das größte seiner Art in der Welt ist, gearbeitet und geprobt. Hinterverschlossenen Türen wurden Produktionen erarbeitet, um bereit zu sein für „die Zeit danach“. Die Kamera war der einzige Zuschauer als am Ballett aufwendige Produktionen wie Roland Petints „Le Jeunne Homme et la Mort“ erarbeitet wurden, Diana Haller an der Oper probte oder das Schauspielhaus "im Geheimen“, hinter verschlossenen Türen Produktionen erarbeiteten, die strengen Pandemie-vorschriften genügen. Nicht nur die Stars kommen zu Wort sondern gerade die vielen Mitarbeiter hinter der Bühne. mehr...