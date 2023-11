per Mail teilen

Nach dem nassen Wochenstart mit Dauerregen sind die Wasserstände an Rhein und Mosel deutlich gestiegen. An der Moselschleuse in Enkirch mussten erste Straßen wegen des Hochwassers gesperrt werden. Auch im rund sechs Kilometer entfernten Reil ist das Wasser über die Ufer getreten. Der Spielplatz wurde komplett überschwemmt.