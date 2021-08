Nach der Hochwasser-Katastrophe wird im Ahrtal in den nächsten Monaten eine enorme Menge an Baustoffen benötigt. Und die sind im Moment ohnehin schon rar. Schon jetzt gibt es Lieferengpässe unabhängig von der Flutkatastrophe - zum Beispiel in Koblenz. Die Firma Künster baut hier in der neuen Mensa der Handwerkskammer gerade die Elektrik ein. Kabel, Steckdosen, Schalter - überall werden längere Lieferzeiten vorausgesagt.