Höchster Pegelstand seit der Flut 2021 an der Ahr erwartet

Das Wasser der Flüsse im Land steigt weiter an - vor allem an der Mosel und an der Ahr. Im Ahrtal wird der höchste Pegelstand seit der Flutkatastrophe vor dreieinhalb Jahren erwartet. Die Kreisverwaltung bittet die Menschen vor Ort, einen Blick auf die Warn-Apps wie Katwarn oder Nina zu haben.