++ Hochstraßensanierung ++ Feuerwehrauto aus Mosel geborgen ++ Festival des deutschen Films ++

6:30 Uhr

Nachtflugverbot wegen Gewitter kurzzeitig außer Kraft

Für die Menschen, die im Rhein-Main-Gebiet wohnen, ist Fluglärm meist ein täglicher Begleiter. In den Abend und Nachtstunden zwischen 23 Uhr und 5 Uhr gilt am Frankfurter Flughafen aber ein Nachtflugverbot. Am Wochenende wurde das aber kurzzeitig außer Kraft gesetzt - wegen mehrerer Gewitter, die am Samstagnachmittag- und abend über den Flughafen gezogen waren. Nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums gab es in der Folge insgesamt 41 Starts und Landungen noch nach 23 Uhr. Die Abfertigung sei am Samstagnachmittag wegen der Gewitter eingestellt worden. Bis in den Abend hinein hätten dann die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen bei An- und Abflügen erhöht werden müssen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 17. Juli 2023 um 6 Uhr 30.