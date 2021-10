Campus-Leben findet wieder in Präsenz statt

Nach drei Semestern Heim-Studium starten die Hochschulen und Unis in Rheinland-Pfalz dieses Wintersemester in Präsenz. Wer am Campus-Leben vor Ort teilnehmen will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Der 3G-Status wird jedoch unterschiedlich überprüft: Während Studis an der Hochschule in Mainz ohne 3G-Nachweis nicht mal das Gebäude betreten dürfen, erfolgt die Kontrolle an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz lediglich stichprobenartig.

Die meisten Universitäten und Hochschulen in Rheinland-Pfalz überprüfen den 3G-Status ihrer Studierenden in Stichproben, durchgeführt von Hochschul- und Sicherheitspersonal. Von der Hochschule Ludwigshafen heißt es, die 3G-Kontrollen werden begrüßt, da sie zum Sicherheitsgefühl aller beitragen. Ähnlich auch die Reaktionen aus der Westpfalz: "Die Stimmung an den Standorten ist ausgelassen, die Studierenden haben für die Kontrollen Verständnis. Sie freuen sich einfach, dass sie wieder am Campus studieren können", sagt der Sprecher der Hochschule Kaiserslautern, Werner Idstein.

Unis übernehmen keine Testkosten

Studierende, die weder geimpft noch getestet sind, bekommen ab Montag auch keine kostenlosen Schnelltests mehr, sondern müssen selber für den Test-Nachweis aufkommen. Die Hochschulen übernehmen keine Testkosten. Nur die TH Bingen hatte in der ersten Vorlesungswoche ein kostenloses Testangebot, welches aber nicht weiter geführt wird. Sie meldet außerdem, dass es in vielen Studiengängen eine Impfquote von nahezu 100 Prozent gebe.

"Hybrid-Semester" aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen

Die Freude über das wiedergewonnene Campus-Leben in Präsenz, den Austausch und das Miteinander in den Veranstaltungen ist an allen Standorten groß. Es gibt aber weiterhin Beschränkungen bei der Personenanzahl in Vorlesungen. Maximal 100 Personen sind zugelassen, falls die Räumlichkeiten nicht vorher eine geringere Anzahl vorschreiben. An der Hochschule Trier werden Veranstaltungen ab 60 Teilnehmenden regulär online stattfinden, die Hochschule Koblenz wechselt bei mehr als 90 Studierende pro Lehrveranstaltung in Online-Vorlesungen.

In Präsenz gilt landesweit eine Maskenpflicht, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Die Hochschule Ludwigshafen hat sich deshalb für eine Aufrechterhaltung der Abstände entschieden, um dafür auf Masken verzichten zu können. Insgesamt plant die Hochschule Ludwigshafen mit 40 Prozent Präsenz-Veranstaltungen, wobei diejenigen Semester mit Priorität vor Ort unterrichtet werden sollen, die bisher noch nie in Präsenz studiert haben.