Hochrechnung Bundestagswahl: Union gewinnt, AfD stark, FDP und BSW zittern

Die Wahllokale in RLP sind geschlossen. Etwa 2,97 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Die Hochrechnung zeigt: Die Union ist Sieger der Bundestagswahl.

CDU und CSU haben deutschlandweit die meisten Stimmen geholt. Laut der Hochrechnung von infratest dimap von 18:55 Uhr hat die Union 28,9 Prozent (+4,8) der Stimmen geholt.

Zweitstärkste Kraft wird die AfD mit 19,9 Prozent (+9,5). Die SPD 16,2 Prozent (-9,5), die Grünen holen 13,0 Prozent (-1,7). Die Linke ist mit 8,5 Prozent dabei (+3,6).

Um den Einzug in den Bundestag muss die FDP noch zittern. Sie holt laut der Prognose 4,9 Prozent (-6,5). Gleiches gilt für das BSW mit 4,8 Prozent (+4,8). Die Wahlbeteiligung liegt bei 84 Prozent - der höchste Wert seit 1990.

Alle aktuellen News zu den vorgezogenen Neuwahlen finden Sie in unserem Live-Ticker:

Merz: Ziel ist "so schnell wie möglich handlungsfähige Regierung"

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verteidigte den hart geführten Wahlkampf: "Aber jetzt werden wir miteinander reden. Es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen, mit einer guten parlamentarischen Mehrheit."

Der amtierende Bundeskanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seine Wahlniederlage eingeräumt. "Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei, das ist auch eine Wahlniederlage, das finde ich, muss bei diesem Ergebnis klar und deutlich gesagt werden." Scholz erklärte, dass auch er Verantwortung für das Ergebnis habe.

Für das Landesergebnis Rheinland-Pfalz wird es frühestens ab 19:30 Uhr eine Hochrechnung geben. Mit ersten Ergebnissen für die Wahlkreise ist ab 21:30 Uhr zu rechnen. Das Endergebnis für RLP wird vor Mitternacht erwartet. Das bundesweite Endergebnis kommt im Laufe der Nacht oder am frühen Morgen - oft zwischen 3 oder 4 Uhr. Erst dann wird man langsam sagen können, wer es aus Rheinland-Pfalz nach Berlin geschafft hat.

Prognose und Hochrechnung - Was ist der Unterschied? Die Prognose ist eine Schätzung. Sie basiert auf Befragungen von Wählern und Wählerinnen direkt vor den Wahllokalen, nachdem diese ihre Stimme abgegeben haben. Für die ARD übernimmt diese Befragungen das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap. Die Prognose zeigt meist schon einen sehr deutlichen Hinweis auf die Gewinner und Verlierer einer Wahl. Eine Hochrechnung beruht auf echten, bereits ausgezählten Stimmen. Sie wird daher auch im Laufe des Wahlabends mehrfach aktualisiert. Für die Hochrechnungen werden laut Bundeswahlleiterin amtlich ermittelte Ergebnisse von repräsentativ ausgewählten Wahlbezirke hochgerechnet. Hochrechnungen gibt es deshalb immer erst nach 18 Uhr. Je mehr Teilergebnisse im Laufe des Abends vorliegen, desto exakter wird die Hochrechnung. Beide - Prognose und Hochrechnung - liefern erste Tendenzen für das Wahlergebnis, bevor das offizielle Endergebnis feststeht.

Im SWR gibt es ein Wahlergebnisportal. Dort finden Sie am Wahlsonntag die bundesweite Prognose von infratest dimap zur Bundestagswahl. Und natürlich auch die neuesten Hochrechnungen, Ergebnisse und Analysen. Und auch, wie die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer bei der Bundestagswahl abgestimmt haben.

"Rheinland-Pfalz wählt - Der Wahlabend" im Fernsehen Unsere Nachrichtensendung SWR Aktuell Rheinland-Pfalz startet am Wahltag bereits um 19:30 Uhr - inklusive der ersten Hochrechnung für Rheinland-Pfalz. Nach der Tagesschau geht es mit "Rheinland-Pfalz wählt - Der Wahlabend", von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr und nochmal von 22:20 Uhr bis 23 Uhr, weiter.

In RLP gibt es zwei Besonderheiten bei der Stimmauszählung. In Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, wird das Wahlergebnis in der Regel ohne Briefwähler angezeigt. Die Briefwahl wird zumeist zentral bei der Verbandsgemeinde ausgezählt und kann daher nicht separat für die einzelnen Gemeinden ermittelt werden.

Konkret heißt das: In den Ergebnissen der Ortsgemeinden sind nur die in den Wahllokalen abgegeben Urnen-Stimmen enthalten. Möglicherweise enthält dieses Gemeindeergebnis auch Stimmen aus Nachbargemeinden, wenn dort weniger als 30 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben.

Es sind unverändert 15. Neu sind die Nummern: Aus 197 Neuwied wurde 196 Neuwied. Das geht dann numerisch so weiter bis zur Südpfalz 210. Für die Bundestagswahl 2025 wurde aufgrund der Bevölkerungsentwicklung ein Wahlkreis aus Sachsen-Anhalt an Bayern umverteilt. Dadurch hatte sich auch die Nummerierung geändert.

Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen. Danach hat die Auszählung der Stimmen per Hand begonnen. Erste Ergebnisse werden bereits am Wahlabend oder in der Wahlnacht bekannt gegeben. Das vorläufige offizielle Ergebnis wird oft in der Nacht oder erst am Morgen nach der Wahl veröffentlicht. Bis das offizielle amtliche Endergebnis ermittelt ist, dauert es. In der Regel ist es innerhalb von zwei Wochen nach der Wahl da.

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 war die SPD in Rheinland-Pfalz mit 29,4 Prozent am stärksten, gefolgt von der CDU mit landesweit 24,7 Prozent. Die Grünen schafften es mit 12,6 Prozent auf den dritten Platz, gefolgt von der FDP mit 11,7 Prozent. Die AfD erreichte 9,2 Prozent. Die Linke kam auf 3,3 Prozent.