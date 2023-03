Keine finanzielle Unterstützung für Long Covid Ambulanzen vom Land

per Mail teilen

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium sieht sich nicht zuständig, Long Covid Ambulanzen finanziell zu unterstützen. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte dem SWR, das sei Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen. Hintergrund ist, dass allein in Rheinland-Pfalz mehr als 80.000 Menschen an den Spätfolgen von Corona leiden. Im Land gibt es aber nur eine fachübergreifende Corona-Ambulanz. Die Einrichtung weiterer scheitern unter anderem an der Finanzierung.

Die Kassenärztliche Vereinigung verweist darauf, dass die Krankenkassen das Geld zahlen müssten. Die wiederum wollen erst eine Richtlinie erstellen. Das soll aber noch bis Ende des Jahres dauern.