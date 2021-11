In RLP sollen schärfere Bestimmungen für Ungeimpfte kommen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Anti-Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte weiter verschärfen. Die bisher gültigen Bestimmungen hätten sich aufgrund der Infektionslage überholt.

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sprach sich in Anbetracht der steigenden Inzidenzen für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz aus. Der Minister schließt sich damit der Forderung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an. Hoch sagte dem SWR, er halte 3G am Arbeitsplatz für sehr sinnvoll - wenn man das konsequent umsetze, müsste jeder Arbeitgeber nach dem Impfstatus der Mitarbeiter fragen dürfen. So könne man mit 3G am Arbeitsplatz effektiv die Pandemie bekämpfen.

Tendenz geht zu 2G in Rheinland-Pfalz

Trotz des drastischen Anstiegs der Corona-Fallzahlen in Rheinland-Pfalz und verbreiteter Kritik an der Test- und Impfstrategie des Landes verteidigte der Minister das bisherige Vorgehen der Regierung, weil es insgesamt weniger Fälle gebe als andernorts: "Wir sehen, dass unser Modell funktioniert." Trotzdem wolle das Land eine "Brandmauer" errichten, um ein Ausmaß der Krise wie in einigen anderen Bundesländern zu verhindern.

"Auch wir machen uns auf den Weg zu 2G in Rheinland-Pfalz"

Hoch bringt Einschränkungen für Ungeimpfte ins Spiel

Einen generellen Lockdown für Ungeimpfte sieht Hoch derzeit nicht. Ein solcher Lockdown würde bedeuten, dass Ungeimpfte im Wesentlichen zu Hause bleiben müssten - das würde momentan etwas weit gehen. "Aber tatsächlich finde ich es vernünftig, dass wir sagen, je mehr Infektionen wir haben und je weiter wir in den Warnstufen kommen, desto weniger Ungeimpfte können wir zulassen zu Veranstaltungen, zu Kultur und zum Sport - und sicher in der Endstufe wird das auch bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene gesellschaftliche Teilhabe haben", so Hoch weiter.

Seit September gilt für viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Rheinland-Pfalz eine "2G-plus-Regelung", die festlegt, dass außer Geimpften und Getesteten auch eine bestimmte Anzahl Ungeimpfter mit tagesaktuellem Corona-Test Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen erhält. Das rheinland-pfälzische "2G plus" ist aber nicht identisch mit einer derzeit auf Bundesebene diskutierten "2G-plus"-Strategie, die vorsieht, dass von Geimpften und Genesenen zusätzlich ein Negativ-Test verlangt wird.