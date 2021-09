RLP plant keine Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen

Rheinland-Pfalz plant zunächst keine weiteren Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Die Regelungen der aktuellen Landesverordnung würden um vier Wochen verlängert. Das kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz an.

Allerdings stellten die rheinland-pfälzischen Impfzentren planmäßig mit Ende des Monats ihre Arbeit ein. Neun der Standorte sollen laut Gesundheitsminister vorerst jedoch nicht abgebaut werden, damit sie beispielsweise beim Auftauchen einer neuen gefährlichen Virusvariante schnell wieder in Betrieb genommen werden könnten.

Impfen in Arztpraxen und Impfbussen möglich

Es werde künftig zwei Säulen der Corona-Impfkampagne geben, erklärte Hoch. Außer in Arztpraxen sollen Impfungen auch weiterhin in den Impfbussen des Landes möglich bleiben. Einen Mangel an Impfstoffen gebe es nirgendwo mehr, sagte der Minister: "Es gibt keine Ausrede mehr, sich nicht impfen zu lassen."

Alle dem Land vorliegenden Daten belegten, dass die Coronavirus-Schutzimpfungen wirksam dabei helfen, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. In Rheinland-Pfalz seien inzwischen über 75 Prozent aller Erwachsenen vollständig gegen Corona geimpft. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung bedeute das eine Impfquote von 64,4 Prozent, teilte Hoch mit. Auch in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen komme die Impfkampagne gut voran. Dort habe inzwischen rund ein Drittel bereits die zweite Impfung erhalten, bei den Erstimpfungen liege die Quote bei 42,8 Prozent.

Mehr als 80 Prozent der Corona-Patienten ungeimpft

Der Anteil der ungeimpften Corona-Patienten in den Krankenhäusern sei inzwischen auf über 80 Prozent gestiegen. Bei den intensivmedizinisch Betreuten liege er sogar bei 90 Prozent, erklärte der Minister. Mehreren Millionen Corona-Impfungen im Land stünden bislang lediglich 50 angemeldete Impfschäden gegenüber, die von den Behörden genau geprüft würden. Fälle, in denen jemand nachweislich als Folge der Impfung verstorben sei, habe es in Rheinland-Pfalz bislang nicht gegeben.

Lockerungen ab November bei entspannter Situation möglich

Für den Fall, dass sich die Situation in den Krankenhäusern weiter entspannt, stellte Hoch Lockerungen der bestehenden Einschränkungen ab November in Aussicht. So könnte womöglich für die Veranstalter von Weihnachtsmärkten die Pflicht entfallen, ihre Gelände abzuzäunen und den Impfstatus der Besucher zu kontrollieren.

Viele Kommunen im Land zögern bislang noch, Weihnachtsmärkte vorzubereiten, weil sie nicht wissen, welche Bestimmungen in der Adventszeit gelten. "Wer mit 2G plus plant, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite", sagte Hoch.