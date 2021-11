Gesundheitsminister Hoch erläutert Corona-Maßnahmen

Am Mittwoch treten in Rheinland-Pfalz die neuen Corona-Regeln in Kraft. Noch aber gibt es viele offene Fragen. Gesundheitsminister Clemens Hoch will heute Antworten darauf geben.

Das Landeskabinett wird zwar erst am Dienstag über die Anpassung der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung an die Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Schalte beraten. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat aber angekündigt, schon heute mögliche Änderungen der Verordnung zu erläutern. Hoch hatte vergangenen Freitag gesagt, die Landesregierung werde die "weitreichenden Beschlüsse" des Bund-Länder-Treffens umgehend in Rheinland-Pfalz umsetzen. Deshalb werde ab dem kommenden Mittwoch (24. November) parallel zum Inkrafttreten des neuen Bundesrechts in Rheinland-Pfalz grundsätzlich die 2G-Regel beim Zutritt zu Veranstaltungen, Hotels und Gaststätten sowie Dienstleistungen gelten. Was bedeuten 2G, 2G plus, 3G und 3G plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G plus, 3G und 3G plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden. Einen Tag zuvor, direkt nach dem Bund-Länder-Treffen, hatte schon Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ankündigt, dass die Beschlüsse des Gremiums ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden sollen. "Wir bekommen einen weitreichenden Instrumentenkasten", um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, so Dreyer. Neue Regeln für Großveranstaltungen und Schulen? Noch unklar ist, welche Regeln künftig für größere Veranstaltungen im Freien wie Weihnachtsmärkte gelten sollen. Rheinland-Pfalz hatte erst kürzlich fast alle Beschränkungen für den Außenbereich aufgehoben, auch Maskenpflicht und Abstandsgebote. Ob es Änderungen bei den Schulen und Kitas gibt, ist ebenfalls noch unklar. Es bestehe Einigkeit, "dass weitere Belastungen für Kinder und Jugendliche zu vermeiden und sie gleichzeitig bestmöglich zu schützen sind", heißt es im Papier von Bund und Ländern.